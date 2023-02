La lesión que convirtió a Daniela Nicolás en la primera baja de Aquí Se Baila

14 de Febrero de 2023

Daniela Nicolás había sido una de las primeras confirmadas para la nueva temporada de Aquí Se Baila.

Daniela Elsa Nicolás Gómez, actriz, se convirtió en la primera baja de la nueva temporada del estelar Aquí Se Baila, que aún no debuta por las pantallas de Canal 13.

Aunque fue una de las primeras en ser confirmadas para la competencia, una lesión que sufrió durante los ensayos le impedirán debutar en el escenario.

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Nicolás quiso aclarar lo ocurrido, reconociendo que ser parte de Aquí Se Baila era “algo que siempre había querido hacer en mi carrera“.

Tras ser contactada por la producción, la actriz aseguró que “acepté súper emocionada y al mismo tiempo ansiosa porque era un gran desafío para mí, y los que me conocen saben que soy súper esforzada y perfeccionista, así que iba a dar la vida por el programa”.

Durante su primer día le presentaron a su coach, Conny Azúa, y a su pareja de baile, Diego Espinoza, con quien vivió un “amor a primera vista” y “ensayos a full”, junto con “tiempos libres de puro amor y cariño”.

Pero todo cambió el pasado lunes cuando “estábamos terminando el ensayo y sentí un dolor en mi costilla pero nada grave, así que llamamos a nuestro querido paramédico Edward -que está con nosotros en todos los ensayos- para que me revisara”.

“Hasta ahora nada grave, pero como Dieguito además de bailarín es enfermero, me dijo que aquí no teníamos tiempo que perder porque es baile de alto rendimiento así que me aconseja que exagere y fuera a urgencia“, relató Daniela Nicolás.

La lesión de Daniela Nicolás

Una vez que fue revisada por un médico y no le encontraron nada, Daniela Nicolás y su equipo continuaron con los ensayos “pero cuidándome”, con todos pendientes para que “el dolor pasara pronto”.

“Pero el jueves estábamos ensayando y en un lift suena un ruido súper fuerte en el lugar donde me dolía y ahí supimos que era grave. No me caí ni estábamos haciendo algo difícil, y Edward me atendió en el momento, pero ya no me podía mover, así que volví a ir a urgencia y nos dan la triste noticia de que me había fracturado una costilla, imposibilitándome seguir en la competencia”, reveló.

Una de las teorías que manejan es que el día lunes se fisuró la costilla y se terminó de quebrar el jueves. “Les juro que lloré horas ese día. Lloramos todos. Fue súper triste porque estábamos dándolo todo y el sueño de estar en el programa se acababa”, reconoció.

Daniela Nicolás aclaró que “la producción del programa se portó un siete conmigo y me apoyaron en todo. Ahora me estoy cuidando full junto a mi familia que me está acompañando y espero de todo corazón poder volver en el futuro”.

Diego Espinoza, bailarín que acompañaría a la actriz, comentó su publicación calificándola de “mi pareja más aperrada, preciosa y matea“.

“El mes intenso de ensayos y momentos tan bonitos, fue un tremendo regalo. Recupérate pronto que se esté fue solo el calentamiento. Te amo mucho, team de amor”, agregó.