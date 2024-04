Las reacciones en redes que dejaron las declaraciones de Carla Jara en Podemos Hablar

20 de Abril de 2024

Tras confesar todos los detalles de cómo se enteró de la infidelidad del comunicador con Camila Andrade, los cibernautas compartiern sus mejores memes.

Una ola de hilarantes reacciones dejó la entrevista a Carla Jara en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde desclasificó todos los detalles sobre su ruptura matrimonial con Francisco Kaminski, luego de 7 años de matrimonio.

“Yo, hoy en día, no reconozco a mi ex marido”, señaló Carla Jara tras ser consultada por su relación actual con Kaminski.

Entre las confesiones más comentadas, Jara reveló un supuesto mensaje de Andrade que gatilló el quiebre definitivo del matrimonio.

“El que encuentra el mensaje es mi hijo y era un mensaje de Camila Andrade a las dos de la mañana”, señaló la comunicadora.

“Carla Jara, quiero informarte que efectivamente devoraste, no solo no ayunaste, sino que te empachaste y te comiste todo, tu tarea era romperla y lo destruiste, no solo serviste sino repetiste el plato, y no eres madre eres un concepto mas elevado, eres abuela. #PodemosHablarCHV”, escribió un usuario de X.

“Denle un aumento a la psicóloga de Carla Jara por decirle que el que tenía que irse de la casa era Kaminski y no ella”, dijo otro.