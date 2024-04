VIDEO – Carla Jara estará en Podemos Hablar: “Me aburrí que me traten de loca”

17 de Abril de 2024

El hermano de Francisco Kaminski disparó contra la ex chica Mekano por ir al programa de CHV.

Carla Jara se valió de las redes sociales para confirmar su presencia en el próximo capítulo de Podemos Hablar, donde se referirá a su quiebre con Francisco Kaminski y a la nueva relación del animador con Camila Andrade.

“Después de muchas invitaciones del programa PH, me decidí a venir porque me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca”, indicó la actriz en el video de promoción del programa.

La ex chica Mekano agregó que “en mi vida siempre he ido con la verdad por delante”.

La presencia de Carla Jara en Podemos Hablar incluyó una millonaria negociación, la que superaría los 10 millones de pesos.

Según detalló el periodista Sergio Marabolí, el monto que recibiría la también actriz sería “un poco más que lo que pagaron por Paula Pavic, pero un poco menos que lo que cobró Marcelo Chino Ríos“.

Mientras Pavic recibió 8 millones de pesos, el ex número uno del mundo logró 10 millones, más el costo de los pasajes para viajar a Chile.

De esta manera, se proyecta que Carla Jara recibirá cerca de 12 millones por contar su versión de su quiebre con Francisco Kaminski y la presunta infidelidad del animador con su compañera de labores Camila Andrade.

Por su parte, desde la familia Kaminski dispararon contra Jara por su presencia en Podemos Hablar, apuntando a la repercusión que generaría la exposición del caso en su hijo.

“La factura se la va a pasar el hijo en unos años más”, escribió Thomas Kaminski, hermano de Francisco, quien posteriormente borró el comentario en Instagram.