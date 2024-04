Carla Jara relata cómo descubrió el affaire entre Kaminski y Camila Andrade: “Ya no me quedan lágrimas”

19 de Abril de 2024

Carla Jara aseguró que en febrero pasado Francisco Kaminski le reconoció que "estaban teniendo algo" con Camila Andrade.

Compartir

Carla Jara fue una de las invitadas a Podemos Hablar de CHV, donde dio su versión del quiebre con Francisco Kaminski y cómo descubrió el affaire que mantiene con Camila Andrade.

La ex chica Mekano reconoció que “ha sido terrible para mí, pero si hoy estoy acá y la gente me ve más entera es porque esto viene desde febrero, entonces de febrero que estoy llorando, ya no me quedan lágrimas”.

Consultada por Julio César Rodríguez cuando comenzó a sospechar que sucedía algo en su matrimonio, Jara relató que “me llegaban mensajes de textos, mensajes por Instagram que me decían ojo con tu marido y la Camila, gente que trabajaba en el equipo de ellos, entonces yo le decía me llego esto. Se lo transparente siempre y él se justificaba que era gente mal intencionada, que quería hacer daño a nuestra relación”.

La también actriz sostuvo que Francisco Kaminski siempre le recalcó que “no pasaba nada, que no me pasará rollo, que él me amaba, que ella (Camila Andrade) era su compañera de pega y que no pasaba nada”.

Las dudas se comenzaron a acrecentar en Carla Jara, ya que aseguró que su marido llegaba a altas horas de la noche, argumentando que las grabaciones de La Caja de Pandora terminaban a las 01:30 horas de la madrugada.

“Está claro que nadie termina a esa hora de grabar y yo le decía ¿qué pasó con la grabación? No es que se demoró la grabación, es que no ha llegado no sé quién, bla bla bla, justificación tras justificación, sin embargo, yo le sigo creyendo. Después me dice que tiene que animar el festival de Puente Alto y yo le digo ah que buena onda ¿y con quién lo animai? Y me dice con Camila, yo le digo tienes prohibido darte el beso, y me dice, pero Carla ¿Por qué? Porque ya son demasiadas las cosas que tengo, entonces creo que no es correcto que te des el beso y me dice piénsalo bien. Quise creer en su palabra y cuando se va ese día al evento, yo le digo dale, si la gente lo pide dale igual el beso”, detalló Carla Jara.

El polémico Festival de Puente Alto

Sobre esta actividad, Jara expresó que le parecía raro que Francisco Kaminski se fuera a las 16:00 horas al Festival de Puente Alto, siendo que la programación se iniciaba a las 21:00 horas, tras lo cual “después descubrí mensajes de texto donde ellos se juntaban antes del evento a tomar, a conversar o a lo que fuera, se juntaban antes de irse al evento a estar juntos y una cantidad de mensajes”.

Luego de este episodio, parten de vacaciones familiares a Brasil, recalcando que todos los gastos corrieron por cuenta de ella, ya que “me dijo que no tenía plata” y junto con ello puntualizó: “Quiero dejar en claro de que veníamos mal hace meses es falso, fuimos con un grupo de amigos, salíamos, lo pasábamos bien, salíamos a comer todos juntos, otras veces salíamos comer los tres solamente”.

Fue durante estas vacaciones que descubre una serie de conversaciones, con varias mensajes borrados, entre Kaminski y Camila Andrade en el teléfono de su marido, quien negó en dicho momento cualquier tipo de relación, aunque tiempo después supo que esa misma noche ambos se pusieron en contacto.

Esa misma noche, relata Carla Jara, el celular de Kaminski volvió a sonar: era un mensaje de Camila Andrade.

“Habían dos mensajes arriba borrados y después había un mensaje hola, no sé si puedo hablar ahora, ¿puedes hablar? Y yo le pongo sí puedo hablar, ¿Qué pasó? Es que no si hablarte, si decirte, no sé, entonces le pongo que borraste arriba, ¿qué pusiste en los mensajes de arriba? No nada, es que no te quiero decir nada más y yo le digo yapo cuéntame ¿Qué onda? Y me dice soluciona tus temas y después conversamos lo nuestro, entonces fue como, te juro que pa’ mi fue un puñal en mi corazón, eso me comprobaba mis sospechas y yo le respondí y le puse no de muy buena forma, por supuesto, en ese momento estaba muy enojada y furiosa y se me apretó la guata y le pongo eres tan tonta, que no te das cuenta de que estás hablando conmigo” detalló.

Kaminski le pide perdón y reconoce su affaire con Camila Andrade

Días después de este episodio y ya de vuelta en Chile, Carla Jara cuenta que Francisco Kaminski le pide conversar y le pide perdón por lo sucedido, diciéndole que “me ama por sobre todas las cosas, que no quiere romper su familia, que somos los más importante que él tiene en su vida”.

“Ese día él me reconoció y me dice que estaban teniendo algo y que habían mucho coqueteos entre ellos, de lo que me escribían era real, pero que él no quería nada serio con ella ni nada, por eso te estoy eligiendo a ti, porque te amo, porque eres la mamá de mi hijo, eres mi mujer y yo le digo no te voy a pedir nada, sino que tu me digas que harás para que yo te perdone y él me dice voy a renunciar al programa”, indicó.

Sin embargo, con la llegada de marzo y la vuelta a las grabaciones de La Caja de Pandora, Carla Jara asegura que Kaminski volvió a cambiar en su trato con ella y se volvió más frío, hasta que todo estalla entre ambos y dan por terminada su relación.