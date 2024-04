VIDEO- “Suerte en esta nueva aventura”: Daniela Aránguiz confirma quiebre con Mateucci

20 de Abril de 2024

A través de una historia en su cuenta de Instagram, que después fue eliminada, la panelista del programa Sígueme, comunicó el fin de la relación.

Previo a la final de Tierra Brava, donde la pareja tuvo una destacada participación, Daniela Aránguiz confirmó su quiebre con el Luis Mateucci.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, que después fue eliminada, la panelista del programa Sígueme, compartió una foto junto a Mateucci y una conmovedora despedida.

“Gracias por todos los momentos juntos, por todas las risas, por todos los besos, por todos los abrazos y aguantar mis mañas”, comenzó diciendo en la historia consignada por el medio Infama.

“Suerte en esta nueva aventura“

Posterior a ello, Aránguiz reflexionó sobre el término de su relación en el programa de TV+ donde es panelista.

“Sé que no soy una mujer fácil de llevar, pero tú lo hiciste todo tan normal. Quizás esto no es una despedida o quizás sea la despedida para siempre, nadie sabe lo que puede pasar, pero yo sólo me quedo con lo bonito porque no existe nada malo entre nosotros“, agregó.

“Te amo y pase lo que pase quiero que sepas que mi amistad es incondicional. Suerte en esta nueva aventura“, agregó.