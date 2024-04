VIDEO – Daniela Aránguiz revela el escenario ideal en su divorcio con Jorge Valdivia

18 de Abril de 2024

El conocido rostro del espectáculo explicó cómo ha sido el proceso legal, y le entregó un tierno mensaje a su ex.

Luego que se filtraran las supuestas exigencias en su divorcio con Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz se pronunció sobre el tema y aprovechó de sincerarse sobre algunas cosas y desmentir otras.

Tras cumplir más de un año separados, la actual panelista del programa Sígueme de TV+, se refirió al proceso legal que actualmente está en tribunales y negó que fuera por ella que aún no se firma el acuerdo.

“Primero, no me tienen que convencer para dar el divorcio ni nada porque el divorcio lo pedí yo, y yo no he exigido nada”, afirmó Aránguiz.

Junto con esto, detalló lo que ella espera de esta repartición de patrimonio, y explicó todo lo que conlleva casarse sin separación de bienes.

Daniela Aránguiz y su escenario ideal el divorcio de Jorge Valdivia

En un comienzo, la ex chica reality recalcó lo tedioso que ha sido esta acción legal que ha tenido que pasar junto a su ex pareja, Jorge Valdivia.

“Esto no es un divorcio de mutuo acuerdo, es una separación que tiene varios procesos, son como tres demandas en una (…) Es un proceso largo, latero y con muchos sentimientos”, manifestó Daniela Aránguiz.

En cuanto a sus sentimientos sobre el divorcio, la panelista se sinceró y agregó: “Siento que me merezco una oportunidad, no quiero estar casada con alguien con quien no vivo, yo tengo otra pareja y él también, merecemos ser felices, él ha dicho que nunca ha sido más feliz que ahora y le encuentro toda la razón por que yo también estoy viviendo lo mismo”.

En relación a las exigencias de las cuales se habló en su minuto, Aránguiz sostuvo: “Yo no estoy exigiendo nada más que lo que a mí me corresponde, al final no es asegurar las cosas para mí, sino que asegurar el futuro a mis hijos”.

Finalmente, confesó cuál sería su escenario ideal tras separarse en sociedad conyugal, es decir, en la que se divide todo el patrimonio en partes igual.

“Me gustaría que la mitad de mi patrimonio, se dividiera en dos y se fuera la mitad para mi hijo y la otra mitad para mi hija, pero no se puede porque son menores de edad”, afirmó Daniel Aránguiz, revelando que fue algo que le planteó a Jorge.

Para cerrar, la ex participante de Tierra Brava aclaró: “quiero que él también tenga sus cosas para poder vivir y ser feliz, y yo también quiero poder dejar a mis hijos tranquilos en su futuro, porque que al final es lo que él más ama y lo que yo más amo. Me gustaría soltar a Jorge y que fuera feliz, no le deseo mal, no lo odio, no le deseo mal, ojalá sea feliz”.