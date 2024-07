VIDEO – “El día que esté sola…”: el primer cara a cara que tuvieron Fran Maira y Guarén en ¿Ganar o Servir?

25 de Julio de 2024

Guarén terminó en lágrimas, mientras que Maira anticipó que tendrán esa tan esperada conversación sobre lo ocurrido.

Compartir

En el capítulo de este miércoles, durante una actividad, Fran Maira y Guarén tuvieron su primer cara a cara en ¿Ganar o Servir? Ahí se le preguntó a sus compañeros si ambas ex amigas deben perdonarse.

Al respecto, la ex Gran Hermano comentó que, a pesar de todo lo que sucedió entre ellas, nunca va a faltarle el respeto. “Yo sí sentí una falta de respeto. Por eso he evitado el tema, porque esto fue como perder a mi hermana, es un tema muy delicado”, manifestó la influencer.

Emocionada, Guarén comentó que no quiere exponer sus temas personales. Luego, tras la actividad, tuvo que ser consolada por Nico. “Me duele que me diga que le falté el respeto. No puedo invalidar cómo se siente ella, pero tengo ganas de explotar”, le dijo a su novio.

“Independiente de cómo salga esa conversación, es algo que tienes que hacer. Te veo todos los días que es un peso para ti, si fue tu amiga 9 años. Hay cosas que ella hizo y que te dolieron y en una relación tan importante como la de ustedes debieron hablarlo al principio. Es una conversación que tienen que tener, un cierre de ciclo. Y si después de eso para ti es mejor separarte de ella, te voy a apoyar, y si quieres seguir con ella, también”, la aconsejó Solabarrieta.

Fran, mientras tanto, era consolada por Oriana Marzoli y Sofía Camará. “Yo le dije que me había roto el corazón y ella me dijo es como estar con mi ex (…) Yo reconozco siempre mis errores y creo que esta vez no hice nada. Si lo que pasó se hubiera hablado en el momento adecuado, con las disculpas correspondientes, con un verdadero interés de ella, sería diferente”, manifestó.

Oriana, entonces, le dio su opinión. “Lo que más me ha dolido es que te haya dicho que estar a tu lado es negativo. Es lo más duro que puede hacer”, sostuvo la española.

“Eso se lo dijeron, ella ni siquiera se acuerda de lo que me dijo. Ella no dimensiona lo que me dijo. Pero vamos a hablar, si se expuso para venir acá, que se la banque. Hay muchas cosas que por respeto me voy a llevar a la tumba, pero el motivo del quiebre se irá sabiendo y lo va a tener que aceptar, si ella sabe que la cag…”, contestó Maira.

Además, Fran Maira hizo un duro pronóstico sobre Guarén en ¿Ganar o Servir?: “Él (Nico) tiene mucho que ver con esto, porque la Guarén antes era muy inestable, súper hippie, loca, desordenada, y ahora se estabilizó. Por eso el duelo no le pegó como a mí. Por eso no me dio ni una llamada. Pero el día en que ella termine con su pololo, el día en que esté sola, se va dar cuenta de lo que perdió. Y va a ser muy tarde, yo ya estoy en otra, ya tomamos caminos distintos”, aseguró.