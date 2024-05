Las confesiones de Soledad Onetto tras el nacimiento de Borja: “Por primera vez tengo miedo a morir”

5 de Mayo de 2024

Soledad Onetto compartió que el nacimiento de Borja trajo consigo un sentimiento que hasta ahora no estaba presente: su miedo a morir.

En la antesala de su vuelta a Canal 13, Soledad Onetto se refirió al nacimiento de su hijo Borja y cómo cambió su percepción respecto a la maternidad con el paso de los años.

En entrevista con El País, Onetto recordó que “durante muchos años defendí personalmente la idea, no ante nadie ni menos públicamente, de no querer tener hijos. Y lo sostengo: no todas las mujeres están llamadas a ser madres. No querer tener hijos es muy legítimo. En lo personal, y ya pasado este proceso, solo puedo decir que no habría sido bueno perderme esta experiencia. Tenía que vivirla, que experimentarla, que gozarla y sufrirla”.

Consultada sobre su retorno a la TV tras cumplir solo la mitad de su postnatal, la periodista reconoció que “me pasa que sí tengo ganas de volver. Tengo sentimientos encontrados, pero me siento privilegiada. Hay una parte de mi trabajo que la puedo hacer online y me puedo unir al equipo a las seis de la tarde y de ahí parto con el noticiero. Creo que es un privilegio y creo que me suma a mí, también”.

Junto con ello, Soledad Onetto compartió que el nacimiento de Borja trajo consigo un sentimiento que hasta ahora no estaba presente: su miedo a morir.

“Una vez lo dije ante un grupo y se sorprendieron mucho. Dije: Si la vida me quiere llevar hoy, que me lleve. Porque realmente he hecho todo lo que he querido, no hay nada en que me haya restringido o no haya alcanzado un sueño. He hecho todo, no solo en lo profesional, sino personalmente también. Me he enamorado, he estado cerca de mis padres, he participado en fiestas, recitales, he sido realmente muy feliz. Pero ahora, por primera vez, por Borja, tengo miedo a morir, miedo a que mi hijo se quede sin mí. Y por él quiero vivir la mayor cantidad de tiempo posible”, argumentó.