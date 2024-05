VIDEO – Contigo en la Mañana se desmarca de palabras de Alfredo Ugarte tras muerte de Claudio Iturra

23 de Mayo de 2024

Las declaraciones del llamado Bichólogo por la muerte de Claudio Iturra generaron controversia en el matinal de CHV.

La muerte del periodista Claudio Iturra fue analizada en Contigo en la Mañana, donde la polémica fue generada por las declaraciones de Alfredo Ugarte, conocido como el Bichólogo.

En la oportunidad, Ugarte expresó que a Iturra “le encantaba ir al gimnasio y estaba haciéndose un poquito adicto a esta cosa de la musculatura y del estado físico y todo eso. Y a lo mejor cuando uno entra en ese mundillo, empiezan a tomar anabólicos y esas cosas. Y los anabólicos uno de los efectos secundarios que puede tener son problemas al corazón”.

“Sería súper irresponsable y súper injusto atribuirle algo de ese tipo… De mi parte. No me consta”, agregó Alfredo Ugarte.

Ante esto, el matinal de Chilevisión conversó con el médico broncopulmonar Jorge Dreyse, quien si bien hacía invitado por otra temática, sobre el uso de sustancias vinculadas al deporte.

De esta manera, se tocaron temas como uso de anábolicos, suplementos y bebidas energéticas en el deporte y las eventuales afecciones al corazón que esto genera.

Entonces, fue el propio Dreyse que aclaró que “para que quede súper claro, no hay ninguna relación de Claudio con estos medicamentos”.

Estos dichos fueron respaldados por Julio César Rodríguez, quien agregó que “Este es un tema aparte que estamos tratando, a propósito que (Jorge Dreyse) está en la mesa. Vamos a liberar a Claudio. No tenemos idea ni siquiera si estaba entrenando, a mí no me consta. Este es un dato que entregó Alfredo (Ugarte), que estaba muy metido en el tema del entrenamiento y todo”.

“Voy a hacer un punto editorial importantísimo. No estamos hablando de Claudio Iturra. Estamos hablando con el doctor por qué a gente joven le puede dar un infarto. Para sacar a Claudio Iturra… estamos shockeadísimos por su muerte, muy joven, y la pregunta que se hace la gente es por qué muere gente joven de un infarto”, sentenció el animador.