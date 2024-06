VIDEO – Boric tras Cumbre de la Paz por Ucrania: “Representa la esperanza y el diálogo”

16 de Junio de 2024

"Aspiramos a que Rusia y Ucrania pronto se comprometan a dialogar con respeto integral del territorio ucraniano", aseveró el mandatario chileno.

El presidente Gabriel Boric aseguró que la Cumbre de la Paz por Ucrania que se realiza en Suiza “representa la esperanza y el diálogo“, al tomar parte en la declaración conjunta tras la cita.

El jefe de Estado chileno fue uno de los seis mandatarios que tomaron parte en la actividad, junto a los de Ghana, Suiza, Suecia, Canadá y la Unión Europea.

“Por primera vez muchos líderes mundiales de todos los continentes y con diferentes ideas políticas, han acordado discutir la paz en vez de la guerra. Esta cumbre representa el comienzo de la esperanza y el diálogo“, comenzó sus palabras Boric.

Luego manifestó que “esta cumbre y convicciones no son acerca de ideas políticas de izquierda o de derecha, esto no es acerca de países del sur o del norte. Esto se trata de respetar el derecho internacional y los derechos humanos como principios fundamentales para vivir juntos”, recalcó.

“Y esto es aplicable en Ucrania, en Gaza y en cualquier otro conflicto del mundo“, enfatizó.

Boric llamó a proteger a los niños de Ucrania

Manifestó a la vez que “los niños de todas partes tienen que ser protegidos. No podemos permitir que ningún país secuestre niños, como lo está haciendo Rusia en Ucrania. Los civiles no deben ser dañados, necesitamos acciones urgentes para proteger sus derechos, porque ellos no pueden esperar”, aseguró.

Al concluir su intervención, Boric planteó que “los cuatro pasos a seguir de esta cumbre son cruciales. Aspiramos a que Rusia y Ucrania pronto se comprometan a dialogar con respeto integral del territorio ucraniano. Desde Chile seguiremos apoyando este proceso para lograr paz y prevenir los conflictos”.