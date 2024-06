Dos nuevos participantes preparan las maletas para sumarse a ¿Ganar o Servir?

7 de Junio de 2024

Javiera Belén es una influencer que alcanzó notoriedad por una corta relación con Mauricio Isla, ex pareja de Gala Caldirola.

Compartir

El reality show ¿Ganar o Servir? sigue sorprendiendo con la aparición de nuevos participantes, quienes se sumarán a la competencia y buscar el triunfo.

Según detalló el matinal Tu Día de Canal 13, los nuevos ingresos son Pancho Rodríguez y Javiera Belén, quienes se unirán a la producción de época en los próximos días.

Javiera Belén es una influencer que alcanzó notoriedad por una corta relación con Mauricio Isla, ex pareja de Gala Caldirola, y de estar cuatro años con el otrora delantero de Colo Colo, Andrés Vilches.

La joven en la actualidad vende contenido exclusivo a través de la plataforma Unlock, además de ser showoman del club Diosas.

‌“Cuando me lo ofrecieron tuve prejuicios porque es un nightclub, pero el show es espectacular y me encanta, me siento una diosa real. Además hoy en día van hombres y mujeres, no excluye a nadie”, explicó.

Consultada sobre su vínculo con Mauricio Isla, Javiera Belén sostuvo que “salimos como un mes y medio porque teníamos amigos en común. Es una muy linda persona, lo pasamos bien. Era algo más o menos serio porque yo soy enamoradiza, intensa, normalizo vernos 5 veces a la semana”.

‌Pancho Rodríguez y ¿Ganar o Servir?: “Mi objetivo es ganarle a Pangal”

‌Francisco Rodríguez se hizo conocido hace más de una década como integrante de programas como Mekano, Yingo y Calle 7, además del reality Pelotón.

Hace 9 años se radicó en Perú y ha seguido siendo parte de programas de competencia física, como Combate y Esto es guerra, donde le ha tocado compartir con otros participantes de los realities del 13, como Fabio Agostini, Facundo González y Austin Palao.

‌Sobre las motivaciones para estar en ¿Ganar o Servir?, Rodríguez explicó que “primero, amo Perú, estoy radicado aquí, pero me interesa desconectarme de mi rutina diaria, sentirme libre y feliz. Segundo, me encanta la competencia, y quiero ganar este reality. Más aún, mi objetivo es ganarle a Pangal, que según todos es el rival a vencer”.

‌“Mi intención es aprovechar el encierro para entrenar. Confío en mis capacidades y sé que entrenando un poco quedo preparado”, afirmó.

‌