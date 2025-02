VIDEO – “No me parece correcto…”: revelan que pareja de Pablo Herrera amenazó a Julio César Rodríguez

10 de Febrero de 2025

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien dio a conocer esta situación ocurrida en una tanda comercial de Primer Plano.

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló un tenso momento que se vivió detrás de cámara en medio de la entrevista a Pablo Herrera en Primer Plano y que involucró tanto a su pareja, Karoll Román, como al animador Julio César Rodríguez.

Fue en Plan Perfecto donde la también panelista dio cuenta de esta situación que ocurrió en medio de una tanda de comerciales, momento en que el animador y el cantante salieron del estudio por diferentes motivos.

En ese momento, la periodista aseguró que comenzó a escuchar a Rodríguez gritar: “¡Pablo! ¡Dónde está Pablo“, pero en primera instancia nunca supo el motivo de esta reacción. Sin embargo, fue el mismo conductor el que se acercó al equipo a explicar lo sucedido tras bambalinas.

Fue ahí que Julio César Rodríguez les reveló que la pareja de Pablo Herrera lo había amenazado. “Julio nos contó que se le acercó Karoll a amenazarlo. Y por eso él pregunta por Pablo. Cuando aparece, le dice: Pablo, no me parece correcto lo que está haciendo tu señora. Me está amenazando“, relató Gutiérrez.

De hecho, ella misma aseguró que Román estuvo detrás de cámara durante la entrevista cumpliendo un rol fundamental para el cantante. En el detalle, contó que “estuvo todo el programa haciéndole señas a Pablo. Le chispeaba los dedos. Le decía no, eso no, ¡bien!. Ella le marcaba los tiempos“, como una “coach de boxeador”.