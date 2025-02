“Debe privilegiar su salud y el descanso”: qué dijo Julio César Rodríguez por la renuncia de Patricia Maldonado a Primer Plano

Actualizado el 4 de Febrero de 2025

La panelista explicó que tomó la decisión debido al exceso de trabajo que estaba teniendo.

Julio César Rodríguez reaccionó a la renuncia de Patricia Maldonado a Primer Plano, decisión que dio a conocer a través de un comunicado en redes sociales.

En el documento, la ahora ex panelista del estelar de farándula explicó que su decisión se debía a un “exceso de trabajo y compromisos previamente agendados desde septiembre del año pasado“.

“Mi decisión se debe únicamente a la carga laboral y no a ninguna dificultad o diferencia con el equipo, al contrario, solo tengo palabras de gratitud por la generosidad y el buen trato que siempre he recibido”, agregó.

En esa misma línea, indicó que “ya no podía. No he tenido tiempo ni siquiera de preocuparme de mi nieto, que tiene seis meses, no lo he podido disfrutar. Entonces, me bajó la cuestión po’. Así de simple, chiquillos. Me bajó la nostalgia. Dije: estoy trabajando harto, pero tengo a mi familia también un poco abandonada“.

El programa Zona de Estrellas se comunicó con Julio César Rodríguez para saber su opinión sobre la salida de Patricia Maldonado de Primer Plano, y afirmó que la atención de la otrora cantante debe ser su salud y el descanso.

“Es entendible. Ella está en un momento en que debe privilegiar su salud y el descanso“, dijo. Junto con eso, agregó, reconoció que “para nosotros es un momento para ver bien el panel. Estamos partiendo, llevamos pocos capítulos, entonces hay que ir afinando la fórmula“.