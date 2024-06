VIDEO – El duelo que ganó Fabio y que confirmó su permanencia en ¿Ganar o Servir?

11 de Junio de 2024

El español logró vencer a su oponente, quien debió abandonar la competencia de manera inmediata.

Compartir

Fabio Agostini logró confirmar su permanencia en ¿Ganar o Servir?, luego de que venciera el duelo “a muerte”, como lo definió la producción.

A la hora de decidir su oponente, el español argumentó que “es una decisión jodida, porque si bien he entrado bien, también estoy con un pie fuera porque puedo perder, pero con ganas, pues para eso vine, para demostrar de qué estoy hecho“.

“Pues que me quiero hacer dos Mujicas, ya me hice al hermano (Jhonatan) y ahora me quiero hacer al otro“, agregó, eligiendo a Christian como su oponente. De inmediato, no estuvo de acuerdo con su decisión.

En ese sentido, lo calificó como “muy cagón de su parte, el ingreso de Fabio fue vengo por ti Pangal, no está asumiendo sus palabras, ojalá no te salga el tiro por la culata… yo no le tengo miedo a nadie. Llevo poco tiempo, no he conocido tanto a todos, es una dinámica distinta y es un encierro fuerte, pero yo no me achico ante nadie”.

Tanto Fabio como Christian se jugaron la permanencia en un duelo en ¿Ganar o Servir? que requería transportar cinco monedas que se encontraban en la parte superior del torreón. Una prueba en que se necesitó mucha fuerza, alta resistencia física y gran concentración.

Agostini a los pocos segundos tomó la delantera, a pesar que luego Mujica acortó distancias con su oponente. Sin embargo, después de un fuerte y largo recorrido, el español logró levantar la espada y ganar la competencia.

“Lo que acabo de vivir es como si me hubieran tirado un jarrón de agua fría y admito que es un muy competidor y la verdad es que lo felicito y una lástima que se vaya tan rápido, porque tiene mucho potencial”, declaró el ganador de este duelo mortal.

Por su parte, Mujica aseveró que “fue una competencia dura y lo bueno es que me voy con el campeón de Tierra Brava. Un gusto haber competido contigo porque eres un buen rival, no hay nada que decir”.

“Fallé en detalles técnicos y creo que si hubiese estado a un cien por ciento, habríamos estado más a la par. Con el tendón que tengo mal en el dedo me costaron los agarres, que fue en lo que fallé“, reconoció.

Desde ahora, Fabio será parte del equipo Resistencia de ¿Ganar o Servir? Además conserva el rol de Señor y su sirvienta será Gala Cardirola.