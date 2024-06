VIDEO – La competencia masculina que dejó a Pangal como el inmune de la semana en ¿Ganar o Servir?

12 de Junio de 2024

El participante también tuvo la oportunidad de cambiar roles con un integrante del equipo opuesto, luego de vencer.

En el capítulo de este martes de ¿Ganar o Servir? se vivió la competencia masculina los siete participantes de ambos equipos se batieron para elegir al segundo nominado de la semana -que se sumaría a Blue Mary- y al inmune.

Previo a que comenzara, Fabio Agostini y Luis Mateucci protagonizaron una nueva discusión, luego de que el primero declarara que “me siento contento de estar con gente fuerte. Estoy enfocado en vencer a Pangal, a Mateucci ya le di su merecido“.

Ante esto, el argentino reconoció que se siente “apagado y aburrido”, a lo que Agostini le planteó que “te puedes ir si quieres”. Pero Luis respondió rápidamente: “De acá me voy a ir cuando yo quiera, no cuando vos me lo digas. Y para eso me tenés que sacar”.

Sobre las intenciones de Agostini de quitarle la capitanía de Resistencia, Mateucci comentó que el español “es imposible que sea capitán, la gente no lo escucha porque no habla. (En el anterior reality) eras capitán sólo porque no había nadie más, eras un maniquí, un títere”.

Por otro lado, Pangal indicó que él esperaba irse a duelo ayer con Fabio, pero el español no lo escogió: “Yo le dije que cuando uno llega fuerte a buscar a alguien, lo elimina altiro porque viene con toda la energía“.

Duelo masculino

La competencia masculina de ¿Ganar o Servir? fue igual a la de mujeres de esta semana, teniendo que sujetar el cuerpo colgando de una cadena, pero con un agregado: además tuvieron que sujetar una bola de cinco kilos.

Por la dificultad de la prueba, Botota cayó rápidamente y se convirtió en el segundo nominado de la semana. “Era una competencia de brazos y no podía más no más, pero he demostrado aquí que puedo en muchas cosas”, indicó el transformista

Mientras, luego de que Raimundo fuese descalificado, el primer lugar se disputó entre Luis y Pangal, quedando el chileno como el gran ganador. Al no lograr ganar, el argentino aseguró que se dejó perder. “Yo sabía que para Pangal es fácil, él se trepa de una liana o de un árbol como si nada”, dijo.

Pangal, en tanto, obtuvo no sólo la inmunidad, sino que también el derecho de volverse Señor y escogió cambiar su lugar con Fabio. “Si llegas a un lugar tienes que sufrir, hay que pasar por todo y hacerlo bien. Y yo sé que él no hace nada y que le carga hacer cosas en la casa”, argumentó.

Fabio se convirtió así en Sirviente de Dani, mientras que Pangal pasó a ser Señor de Gala. Esto de inmediato trajo problemas cuando el argentino le comentó a la brasileña lo que supuestamente le dijo el español. “Fabio me dijo Me serví a la otra, ahora me voy a servir a ésta”, aseguró Luis.