VIDEO – El tenso cruce entre Luis Mateucci y Fabio Agostini en ¿Ganar o Servir?

11 de Junio de 2024

Dentro de la intensa pelea, aprovecharon de sacarse en cara situaciones de Tierra Brava, y salió en la conversación la relación del argentino con Daniela Aránguiz.

El último capítulo de ¿Ganar o Servir? tuvo como protagonistas a Luis Mateucci y Fabio Agostini, quienes protagonizaron un tenso cruce durante una actividad y aprovecharon de encararse incluso llegando a los gritos.

La noche de este lunes, Matías Vega ingresó a la casona con una dinámica donde los participantes debían ser parte de un cabildo abierto. Allí, los jugadores del reality tomaron roles como entrevistados y periodistas, quienes hacían complejas preguntas, y un escribano.

Así fue la fuerte pelea entre Luis Mateucci y Fabio Agostini en ¿Ganar o Servir?

El primero en ser llamado al frente fue Fabio Agostini, quien fue consultado por su desafío donde debió permanecer esposado con diferentes jugadores de la casa a su elección. Sobre esto, se detuvo en Mateucci, asegurando que la hora que pasó a su lado fue “una pérdida de tiempo”.

“¿Para qué me elegiste? Te jodiste vos solo, lo de hue… no lo perdés”, respondió el participante argentino.

Sin embargo, la consulta de Mariela Sotomayor encendió los ánimos: “Ahora que estás en este reality y que tienes la posibilidad de competir nuevamente con Luis, ¿qué te gustaría más? ¿Estar en el equipo contrario y poder ganarle y burlarte de él o quitarle la capitanía“.

Tras esta pregunta, el participante español respondió que prefería quitarle la capitanía al actual líder de Resistencia.

Al escuchar esto, Mateucci arremetió contra él: “Eres cero capitán, así que por ahí no va. El capitán del otro equipo era la Pamela (Díaz) y hacías todo lo que ella te decía“.

“Al menos yo no me meto con ex chicas de futbolistas para que me mantengan, porque eres un mantenido y eso lo dicen todas. Eres un caradura, un muerto de hambre, un payaso”, lanzó Agostini.

Momentos más tarde, fue el turno de Luis Mateucci y Daniela Colett, donde esta última aprovechó de defenderlo asegurando que no lo consideraba interesado. Esto desató la intervención del ganador de Tierra Brava quien sacó a Daniela Aránguiz a la conversación.

“¿Qué te importa? ¿Qué tiene que ver él en mi relación?”, dijo Mateucci.

A lo que Fabio expresó: “Después fuera te cag… todo, esa es la rabia que me da, payaso”.

“Por eso es que me quiere todo Chile y a vos te odian, le dedicaste el triunfo a tus haters, no te quiere nadie Fabio”, respondió Mateucci para finalizar.