VIDEOS – El peor día de Blue Mary: lloró partida de Claudio Valdivia y fue nominada en ¿Ganar o Servir?

10 de Junio de 2024

La locutora tuvo que despedirse de Claudio Valdivia, quien dejó la competencia por una lesión, y perdió en la competencia femenina.

Sobre lo primero, Sergio Lagos reunió a los participantes para comunicarles que, tras hacerse exámenes en su rodilla, Valdivia debía dejar la casa.

“Difícil y dura noticia. Me hubiera gustado seguir compitiendo, pero mi salud es mi prioridad y no puedo seguir, no quiero ser una molestia para el equipo. Mi rodilla y una lesión crónica que tengo en el tobillo me hacen abandonar la competencia. Quería reencontrarme con Pangal, le di la pelea, pero no estoy hoy en condiciones”, se lamentó el participante, y se despidió de sus compañeros.

Blue Mary fue la última en acercarse, y Claudio le agradeció haber sido su compañera todo este tiempo. “Eres tremenda persona. Gracias y perdón, ¿bueno?“, le dijo. Tras la salida del ex futbolista, la locutora se sentó en el patio a llorar en soledad.

La primera nominada

Horas más tarde, las mujeres debieron enfrentarse en una nueva competencia para otorgar inmunidad y ascenso a Señora a la ganadora, y dejar nominada a la perdedora.

Previo a comenzar, Sergio Lagos le preguntó a Blue Mary por sus impresiones tras la partida de Claudio Valdivia. “Me da pena, se fue una persona que era un apoyo para mí, teníamos una relación diferente, podíamos hablar otras cosas. Él cumplía un rol de contención conmigo”, se lamentó.

En cuanto a la prueba, esta consistía en sujetar sus cuerpos colgando de una cadena. La primera en caer en la competencia fue Blue Mary, quien se convirtió así en la primera nominada de esta semana en ¿Ganar o Servir?

Tras casi media hora colgando, la ganadora fue Daniela, quien se quedó con la inmunidad. En tanto, Oriana obtuvo el mejor desempeño de su equipo, por lo que tuvo la opción de convertirse en Señora.

Precisamente, Marzoli escogió cambiar de roles con Blue Mary. “Soy una persona coherente y lineal, y le digo a ella que la que pierde se queda sola, sin sus amigas, para el otro lado”, argumentó la española.