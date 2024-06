Claudia Pérez relata episodio misógino que la enfrentó a Daniel Jadue

13 de Junio de 2024

Claudia Pérez profundizó sus acusaciones en contra de Daniel Jadue en Podemos Hablar, cuyo capítulo se emitirá este viernes en Chilevisión.

La actriz Claudia Pérez entregó nuevos detalles del conflicto que la enfrentó al alcalde Daniel Jadue, luego que rechazara la declaración de Sidarte en apoyo al jefe comunal de Recoleta, tras decretarse su prisión preventiva.

La intérprete dejó ver sus cuestionamientos hacia el accionar de la organización, al asegurar que Jadue mostró “una actitud misógina y prepotente con colegas”.

Pérez detalló que “vivimos una situación con él, que sí fue prepotente y que además fue una actividad del sindicato, estábamos haciendo un evento en el mayo feminista”.

La protagonista de Pobre Novio le relató a Julio César Rodríguez que en una oportunidad, Jadue les cortó el micrófono en medio de un acto y les dijo una frase que no fue capaz de repetir.

“Una colega, compañera joven, actriz iba a leer un escrito que ella había hecho y su primera frase fue: esto no es un evento partidista, es un evento feminista, y nos cortaron el micrófono y dijeron una frase que no voy a decir, porque no quiero que sea tema. Eso pasó, nos cortaron el micrófono”, aseveró.

Ante esto, Rodríguez le consultó si fue Daniel Jadue quien les apagó el micrófono, Claudia Pérez le reconoció que sí.