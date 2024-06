VIDEO – La advertencia de Pamela Díaz a Canal 13 por su pelea con Oriana en ¿Ganar o Servir?

24 de Junio de 2024

La Fiera le dedicó un mensaje a la estación y amenazó con tomar una radical decisión.

Pamela Díaz no deja de sorprender y esta vez lo hizo en un nuevo episodio de su programa Sin Editar, donde realizó una potente advertencia a Canal 13 sobre su pelea con Oriana Marzoli en ¿Ganar o Servir?

Las declaraciones las emitió durante su último show en YouTube donde tuvo como invitado al chico reality Arturo Longton. Dentro de esta entrevista, la comunicadora le pidió que nombrara los mejores personajes de reality, momento en el que el ex Tierra Brava destacó a la popular española, pero haciendo una aclaración: “La Oriana antes, ahora la encuentro fome”.

“Sí, está fome ahora. A mí no me gustó, me la comí con papas fritas”, agregó Díaz, haciendo referencia a su reciente conflicto con ella.

La advertencia de Pamela Díaz a Canal 13

Tras mencionar esto, Pamela Díaz aprovechó de enviarle un mensaje sin pelos en la lengua a la producción del canal. Todo esto, considerando que su amigo Fabio Agostini acusó una mala edición de su pelea con Luis Mateucci.

Fue allí, que le dedicó unas palabras a la estación en caso de querer perjudicarla con las imágenes.

“Le voy a decir al tiro al canal, porque los voy a amenazar. Yo en general no amenazo a la gente, pero esta vez sí”, comenzó diciendo. Pese a que momento más tarde aseguró: “Igual quiero mucho a mi Canal 13 y Mega”.

Tras esto, Pamela Díaz hizo una potente advertencia: “Les quiero decir, que si editan mal eso, de la forma en que yo lo viví, yo me retiro del canal. El mismo día, en vivo”.

En esa misma línea, el conocido rostro del espectáculo recalcó que en caso de verse perjudicada por la edición llevará a cabo su salida aunque esto le significa una gran suma de dinero.

“Vamos a tener que juntar la plata para la multa, como sea, me da lo mismo”, dijo Díaz para finalizar.