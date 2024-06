Pamela Díaz exige cárcel para Adriana Barrientos y Hugo Valencia por fuertes dichos en su contra

8 de Junio de 2024

Tras no llegar a acuerdo, La Fiera someterá a juicio a los panelistas de Zona de Estrellas. Revisa todos los detalles aquí.

Compartir

Luego de que vincularan a Pamela Díaz con las drogas, se originó un escándalo judicial, donde La Fiera exigirá cárcel para Adriana Barrientos y Hugo Valencia por calumnias graves en su contra.

La ex Tierra Brava presentó una querella contra los dos panelistas de Zona de Estrellas de Zona Latina. Lo anterior, debido a que en dicho programa televisivo abordaron un posible nexo de Pamela Díaz con drogas.

Esta polémica situación tuvo lugar en marzo, por lo cual durante esta semana los involucrados tuvieron una audiencia de conciliación, con el objetivo de lograr un acuerdo para no llegar a un juicio. Sin embargo, esto no fue así, puesto que ninguna de las partes aceptó.

El duro castigo que busca Pamela Díaz para Adriana Barrientos y Hugo Valencia

En este contexto, Hugo Valencia, en conversación con Contigo en la Mañana, dio a conocer las exigencias de Pamela Díaz para evitar su arremetida judicial. “Pedía que no habláramos de ella en cinco años, ni en lo público ni en lo privado“, partió diciendo.

Siguiendo en esa línea, el comunicador agregó: “No podíamos ni siquiera mencionar su nombre en un asado y teníamos que pagar un millón y medio de pesos cada vez que el nombre de ella apareciera en nuestras bocas”.

El panelista de Zona de Estrellas manifestó que él y Adriana Barrientos estaban dispuestos a ofrecer disculpas públicas, lo cual fue rechazado por La Fiera. “Cuando uno se desubica, cuando uno lanza bromas que puedan afectar a alguna persona, uno tiene la intención de pedir esa disculpa. Yo no soy soberbio y esa siempre fue mi intención”, explicó.

No obstante, Valencia sostuvo que ” cuando la parte querellante solicita cosas que pueden afectar el rol como comunicador, en el futuro laboral, no queda otra opción que ir a demostrar frente a un tribunal que uno no ha cometido ningún delito”.

Por su parte, Adriana Barrientos acusó a Pamela Díaz de un intento de “veto a la prensa”. De esta forma, sostuvo: “Es un mal precedente para todos los medios de comunicación“.