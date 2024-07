VIDEO – Así fue el tenso cara a cara que reveló al cuarto nominado en ¿Ganar o Servir?

2 de Julio de 2024

La actividad tuvo más de un enfrentamiento y además reveló quien está en peligro de irse a duelo junto a Gala, Facundo y Botota.

Se acerca una nueva eliminación en ¿Ganar o Servir? y como es costumbre se realizó el esperado cara a cara que dejó en evidencia el aumento de la tensión entre varios de los participantes.

Esta instancia estuvo marcada por polémicas intervenciones, que finalmente revelaron al concursante que quedó como cuarto nominado de la semana.

El intenso cara a cara

Las votaciones comenzaron inclinándose por Luis Mateucci, siendo el turno de Camila Recabarren uno de los más controversiales.

“Mi nominado es Luis, mi capitán de momento”, comenzó diciendo la jugadora de la Resistencia.

“Hoy me estabas sacando del equipo no sé por qué y quizás de cuándo, porque eres bueno para hablar por la espalda”, continúo encarándolo.

Finalmente, la ex Miss Chile manifestó: “Me gustaría verte en un duelo, porque te veo débil y quiero un capitán fuerte. Yo no espero nada de ti y espero que te vayas pronto”.

“Capaz que no te dé en el gusto”, le contestó el líder del grupo.

Por otro lado, Fran Maira votó por Julia Fernándes argumentando que sus dichos y sus actos eran contradictorios, ya que se estaba metiendo en su relación con Austin Palao.

“A mi Austin no me gusta, me encanta. Y no vine con ese propósito, pero ahora lo voy a hacer”, sostuvo la participante brasileña.

Momentos más tarde, fue el turno de Gala quien aprovechó de hacer una mención a Oriana.

“Yo estaba tranquilamente durmiendo una siesta con Rai y llegaste gritando como una loca que yo me quedaba con las sobras. Te quiero invitar a que tengas un poco más de seguridad en ti misma, porque Rai partió primero conmigo y quien se comió mis babas fuiste tú”, lanzó.

Al escuchar esto, Marzoli afirmó de pie y entre gritos: “¡Eres una rechazada, Rai prefirió comerme la boca en tu cara y le importó tres narices! ¡Me lo he comido hasta la garganta, hasta el esófago!”.

“Andas llorando por dos hombres a la vez”, le respondió Gala, haciendo referencia a Facundo y Rai.

Quién se convirtió en el cuarto nominado de ¿Ganar o Servir?

Sin embargo, la más votada de la noche fue Mariela Sotomayor quien aprovechó de descargarse fuertemente con Luis, luego que la eligiera como su nominada.

“Trataste de apagarme, ridiculizándome, atacándome sin sentido, tratando de reírte de mí. Lo noté desde un principio con palabras asolapadas. Trataste de sobresalir a través de las burlas a mi persona y a través de un comportamiento muy vergonzoso. Me gustaría que reconozcas que no te caigo bien, y que las mujeres valientes y fuertes te molestan y te incomodan, porque me doy cuenta de que te damos miedo”, declaró encarando a Mateucci.

“No me caes mal. Todo el libretito ese ojalá te sirva”, le contestó el capitán del equipo rival.

Finalmente, luego de recibir siete votos en su contra, Mariela se convirtió en la cuarta nominada de ¿Ganar o Servir? De esta manera, la periodista está en peligro de enfrentarse a participantes como Gala, Facundo y Botota.