FOTO – El meme que le dedicó Pangal a Luis Mateucci tras la emisión de su pelea en ¿Ganar o Servir?

4 de Julio de 2024

El capitán de Soberanos aprovechó sus redes sociales para compartir una graciosa imagen tras el intenso enfrentamiento.

Pangal Andrade y Luis Mateucci fueron los protagonistas del último capítulo de ¿Ganar o Servir?, luego que protagonizaran una fuerte pelea en la que tuvo que intervenir la producción.

Este acalorado enfrentamiento se dio el mismo día que el equipo de los Soberanos quedó como sirvientes del grupo de Resistencia.

Una instancia que dejó el ambiente tenso durante gran parte del día, y que abrió paso a las reiteradas provocaciones de Mateucci contra el participante chileno.

Al ver que las burlas no paraban, Pangal poco a poco fue perdiendo la paciencia, situación que comentó con Amanda.

“Yo no me aguanto, me conozco. Si sigue gritando, me van a tener que agarrar, porque voy a ir para allá. Y me está llamando. Yo tengo poca paciencia. Si siguen, voy a salir”, le reveló a la institutriz.

Palabras que se escuchaban entre los gritos del chico reality argentino, quien lo retaba: “¡Vení a pegarme, si tenés los pantalones! ¡Si sos macho, vení!”.

Finalmente, como un acto casi inevitable los capitanes de los equipos se abalanzaron el uno al otro. Una escena que Canal 13 dejó en suspenso y que no reveló en su totalidad.

El meme que le dedicó Pangal a Luis Mateucci tras su pelea en ¿Ganar o Servir?

Tras la emisión de este fuerte conflicto, Pangal utilizó sus redes sociales para referirse a la polémica. Sin embargo, el deportista extremo lejos de tomarlo como una situación seria, decidió tomarlo con humor y compartió un meme de un seguidor.

“Mientras en el reality de ¿Ganar o Servir?”, dice el post.

La imagen muestra el rostro de Pangal sosteniendo el Balón de Oro junto al trofeo de la Copa América, haciendo referencia a la escena protagonizada por Alexis Sánchez.

Mientras que más abajo se ve a Luis Mateucci triste y molesto en el piso, en referencia a Lionel Messi tras su derrota contra Chile en el conocido torneo.