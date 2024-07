VIDEO – ¿Te la perdiste?: Así fue la pelea de Luis y Pangal en ¿Ganar o Servir?

4 de Julio de 2024

El chileno no pudo soportar los gritos del argentino, hasta que finalmente mordió el anzuelo y tuvo que ser retenido por producción y sus compañeros.

Luis Mateucci y Pangal Andrade protagonizaron una pelea en ¿Ganar o Servir? que llegó a tal punto que la misma producción tuvo que intervenir para que no pasara a mayores.

Todo comenzó en el marco del día de la venganza, donde quienes eran Sirvientes pasaron a ser Señores y viceversa. Desde ese minuto, el argentino no dudó en colmar la paciencia de su rival.

Primero, fue a molestarlo mientras desayunaba sacándole en cara que dijo que su único amigo en la casa era Rai, en desmedro de Austin. Posteriormente, Facundo botó un huevo al suelo de la cocina y Luis fue a exigirle a Pangal que lo limpiara.

“Estas siendo la sombra de este payaso, estás cayendo en su juego. Aquí hay un huevo, allá hay un h…”, comentó Andrade, quien de todos modos lo limpió.

Finalmente, todo explotó cuando los integrantes de Resistencia fueron invitados por Amanda a una fiesta de espuma en la piscina, donde los Soberanos tuvieron que servirles.

Mientras Pangal y su equipo preparaban comida para los Señores, Luis y el resto de su equipo inventaron una canción para burlarse del chileno, a quien bautizaron como “Quico” en ¿Ganar o Servir?

Como las burlas de Luis no paraban, el deportista empezó poco a poco a perder la paciencia. “Yo no me aguanto, me conozco. Si sigue gritando, me van a tener que agarrar, porque voy a ir para allá. Y me está llamando. Yo tengo poca paciencia. Si siguen, voy a salir”, le confesó a Amanda.

Por su parte, Luis admitió a su equipo que quiere hacer que Pangal pierda el control.

“La única forma de ganarle a Pangal es que me pegue a mí. ¿Querés ganar el reality? Dependés de mí. No le podemos ganar”, les dijo, y aumentó las provocaciones.

“¡Vení a pegarme, si tenés los pantalones! ¡Si sos macho, vení!”, le gritó.

Cuando Amanda amonestó a “Resistencia” por burlarse de Pangal, Luis le contestó, inesperadamente, llorando.

“No victimicemos a una persona que me dice de todo, él me dice chanta, me dice argentino, poco hombre, doble cara. No me venga a decir que se siente porque le dicen Quico. ¡No se merece nada, piensa que me voy a sentir menospreciado por ser argentino!”, se lamentó Mateucci.

Pangal, ya sin paciencia, se acercó a la piscina y, tras una última provocación de Luis, finalmente se abalanzó sobre el trasandino, siendo retenido por todos en ¿Ganar o Servir?