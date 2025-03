El duro descargo de Karol Dance tras acusaciones de maltrato laboral y su fuerte arremetida contra los medios: “Necesito ayuda”

22 de Marzo de 2025

Karol Lucero se defendió de las acusaciones de sus ex colaboradores de Like Media y aseguró que ha tomado terapias para enfrentar las funas.

Karol Dance nuevamente se encuentra en medio de la polémica, luego de que fuera acusado de maltrato laboral y de no pagar a sus colaboradores en Like Media, y en este contexto, participó en el programa de Chilevisión, Podemos Hablar (PH), donde abordó diversos temas.

En dicho espacio, el ex conductor de TV se refirió a la denuncia de su ex colaborador, Ignacio Moyna, quien acusó que habían días en que trabajaba hasta la madrugada y que el ex chico Yingo lo habría amenazado mandándole una foto con su dirección.

“Con él teníamos una súper buena relación (…) Carece de total veracidad todo lo que dice, pero lo bueno que estas cosas son comprobables”, partió diciendo Karol Lucero.

A lo que agregó: “Cuando dice que las ganancias quedaban para mí, las ganancias de Like Media como canal de YouTube son de conocimiento, y el promedio de ingreso mensualmente son como 30 mil pesos, y la cuenta de internet para que nosotros podamos subir los videos es de 40 mil“.

Con respecto a las diversas acusaciones que tiene en su contra, el comunicador criticó duramente a los medios de comunicación. “La única respuesta que encuentro, y que es lamentable, es la responsabilidad de los medios. Cuando una persona en TikTok dice Karol es infiel y además no le paga a sus trabajadores, yo me pregunto ¿por qué radio Bio Bio, Cooperativa, Chilevisión, Mega, lo ponen en sus titulares? Nadie me preguntó”, expuso.

Siguiendo en esa línea, Karol Dance comentó que “otras de las acusaciones era de que tenía relaciones sexuales con pacientes de la Teletón y eso jamás (…) se dijo también que acosaba sexualmente a mis compañeras de Like Media. Acá se ocupó una técnica de difamación cruel, que es miente, miente, que algo va a quedar”.

El descargo de Karol Dance tras las funas y acusaciones en su contra

Por otro lado, el ex Yingo abordó cómo ha enfrentado las constantes funas que ha recibido. “He tomado algunas terapias y creo que es el momento para tomar algo más permanente, esto nunca lo había sentido, pero hoy día necesito ayuda, necesito liberarme de esta tensión, de esta carga, siento que me hago el fuerte…ya no tengo la respuesta de cómo calmo todo esto“, manifestó.

“Hay momentos como ese, en que agradezco que la Francisca (Virgilio, esposa de Karol) esté a mi lado, se ha mantenido estoica todo este tiempo, simplemente apoyándome. Ve como paso rabias, como contesto, se enoja, trato de hablar con todas las personas y le doy explicación a todo el mundo”, cerró Karol Dance.