FOTO – El emotivo significado detrás de la polera que usó Pedro Astorga en Gran Hermano

17 de Julio de 2024

El deportista usó la prenda en una noche marcada por las nominaciones.

Compartir

El último capítulo de Gran Hermano estuvo marcado por las primeras nominaciones entre los participantes, pero algo que no pasó desapercibido fue la polera que utilizó Pedro Astorga durante este proceso.

El jugador llegó hasta el confesionario con una camiseta de color verde con la frase “la ELA existe”, haciendo referencia a la esclerosis lateral amiotrófica.

Según MedicinePlus, la también llamada ELA, es “una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las células nerviosas que están en el cerebro y la médula espinal”.

Por esta razón, las personas que lo padecen comienzan a sufrir problemas en la transmisión de mensajes desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos voluntarios, lo que deriva en problemas musculares.

Esto provoca, que algunos pacientes presenten complicaciones para caminar o correr, escribir e incluso hablar.

El emotivo significado detrás de la polera que usó Pedro Astorga en Gran Hermano

Lo que pocos saben, es que la ELA tiene un significado especial para Pedro, ya que su madre Inés Leiva falleció en octubre de 2013 producto de esta enfermedad.

Una información de la que habló durante su participación en La Divina Comida junto Catalina Palacios, María Elena Dressel y León Murillo.

En el episodio que se transmitió en 2021, el deportista reveló la afección que padeció la bailarina, una enfermedad que calificó como “terrible”.

Aunque no quiso dar mayores detalles del tema en su momento, el hijo del documentalista Ricardo Astorga sostuvo: “Yo a mi mamá la encuentro la mujer más importante de mi vida y más fuerte, pero tampoco me gusta hablar mucho del tema, no les voy a hacer muchos comentarios”.

Finalmente, Pedro manifestó con una sonrisa: “Pero dejándolo claro, sí es la mejor mujer que he conocido”.