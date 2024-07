VIDEOS – El desahogo de Ignacio Lastra tras nuevos dichos de Julia Fernandes: “Siempre reconocí que la cagué”

18 de Julio de 2024

El modelo reveló que a raíz de estas declaraciones le han llegado varias críticas y no dudó en salir a responderlas.

El ex chico reality Ignacio Lastra reapareció en los medios de comunicación luego que su ex pareja Julia Fernandes entregara nuevos detalles sobre el accidente automovilístico que protagonizaron en 2017.

En su visita al podcast Openmic de Lisandra Silva, la modelo brasileña desclasificó impactante información donde aseguró que el choque se produjo porque el influencer iba bajo los efectos del alcohol, a más de 200 kilómetros por hora y pasándose varios semáforos en rojo.

A raíz de estas declaraciones, Lastra utilizó sus redes sociales para hacer algunas aclaraciones y responder a todos aquellos que lo comenzaron criticar a varios años del accidente.

El desahogo de Ignacio Lastra tras nuevos dichos de Julia Fernandes

Luego que las palabras de Julia generaran revuelo nuevamente, Ignacio Lastra este jueves decidió responder a través de un video en sus historias de Instagram.

“Hola cabros, ¿cómo están? Oye, hago un video para responder un poquito lo que ha sido este revuelo del videito que se subió a redes sociales”, comenzó diciendo el ex Doble Tentación.

“Llevo siete años, siete años recibiendo ataques, siete años de que se agrega una cosa, donde cada vez soy más malo (…) ¡Yo siempre reconocí que me equivoqué! ¡Siempre reconocí que fui el causante del accidente! ¡Siempre reconocí que la cagué!”, sostuvo asumiendo la responsabilidad.

Tras esto, Ignacio les habló a aquellas personas que lo continúan criticando: “hay otras personas que dicen que soy asesino, ¡oye, yo no vivo de supuestos! En la vida no se puede pararse a pensar toda la vida qué pasa si hubiera pasado esto, ¡no se puede! ¡hay que avanzar! Yo por lo menos pienso así en la vida. Simplemente trato de avanzar y no volver a repetir los mismos errores que cometí alguna vez. Eso se llama aprender una lección”.

En esa misma línea, afirmó: “Nunca he sido un we… que se ande victimizando en la vida, nunca jamás. Nunca he buscado el victimismo. Así que me cargan las personas que andan así”.

Para cerrar, Ignacio Lastra recordó que luego del trágico accidente no quedó impune y debió enfrentar a la Justicia.

“Fui juzgado, que estuve en tribunales, que me condenaron. Han pasado siete años, así que eso. No puedo convencer a nadie, las personas también pueden decir lo que quieran, somos todos libres pero un poquito más de (apuntó a su cabeza) porque realmente no saben que tiran caca por tirar y todos se ven como perfectos y nadie es perfecto en la vida”, concluyó el modelo.