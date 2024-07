Reality, prohibiciones y su trágico accidente: las inéditas confesiones de Julia Fernandes

17 de Julio de 2024

La chica reality se sinceró sobre varios temas relacionados a la tv y sorprendió con sorpresivos relatos de su accidente.

Julia Fernandes sorprendió al hacer una serie de confesiones en el reciente podcast de Lisandra Silva, donde reveló cómo su primera experiencia en un reality e inéditos detalles sobre su accidente con Ignacio Lastra.

La modelo brasileña conversó en exclusiva en el programa de Youtube Openmic, donde no se guardó nada y aprovechó de sincerarse sobre varios temas de su vida.

Las inéditas confesiones de Julia Fernandes

La conversación comenzó en torno a los programas de telerrealidad, momento en que el Julia aprovechó de revelar cómo fue su experiencia en Amor a Prueba, su primer reality show.

Fue allí, que afirmó sin pelos en la lengua: “Lo pasé pésimo, muy mal”.

Esto, considerando una serie de factores como su inexperiencia en televisión, sus problemas con en el idioma y choques con la producción. Sobre este último punto, Fernandes confirmó que fue gracias a que se besó con su compañera de encierro Liz Emiliano.

Una situación que no le habría gustado a la producción de Mega, quienes intervinieron e hicieron una petición a ambas.

“Ellos para el reality, entran en la casa y dicen: ustedes no pueden hablar del tema. Entonces dejaron prohibido hablar de ese beso”, explicó la joven de 29 años, confesando que las imágenes de su beso nunca salieron al aire.

Detalles sobre el trágico accidente

Momentos más tarde, la modelo se refirió al bullado accidente de tránsito que sufrió junto a su entonces pareja Ignacio Lastra en 2018.

Sobre esto, confesó que esa noche tuvieron una discusión mientras estaban en una discoteque, algo que provocó que ella terminara pidiendo un auto para irse del lugar.

Sin embargo, el modelo chileno apareció en su auto deportivo chocando contra otros dos vehículos, momento en el que Julia decidió irse con él para que tuviera más precaución al conducir.

“Yo entro al auto y le digo ahora vamos a tu casa. Yo voy a agarrar el restante de las cosas que tengo en tu departamento, que era como una bolsa chica. Y de ahí nunca más nos vamos a ver ni hablarnos, y eso va a ser lo mejor para nosotros. Él dijo ¿ah, sí?, y empezó a acelerar”, recordó.

En esa misma línea, sostuvo que “empezó a acelerar, empezó a acelerar, empezó a acelerar. Yo decía Nacho, para de acelerar, porque tú sabes que no va a pasar nada, tú no me asustas más“.

“Pasa la primera roja y empezó a acelerar más… Cuando pasa la tercera roja, y estábamos a más de 200 por hora, yo vi que la cosa era seria. Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida. Yo nunca tuve tanto miedo como tuve en ese momento”, confesó la influencer brasileña.

Fue allí, que Fernandes declaró que en un cruce apareció un auto, momento en el que, gracias a la alta velocidad, terminaron levantándose y quemándose. “Me quedé en blanco con el fuego… me desperté con un codazo de él, que me dice sale del auto Julia, mientras el fuego lo consumía”, afirmó.

Para cerrar, la participante de ¿Ganar o Servir? se sinceró asegurando “me costó 6 años hablar de ese tema…”.