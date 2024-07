VIDEO – Entre burlas de Oriana: así se despidió Camila Recabarren de ¿Ganar o Servir?

19 de Julio de 2024

La ex Miss Chile no pudo ante la superioridad física de Luis Mateucci y tuvo que abandonar la casona.

Camila Recabarren se convirtió en la más reciente eliminada de ¿Ganar o Servir?, luego de que perdiera el duelo de eliminación frente a Luis Mateucci.

Ambos llegaron junto a Blue Mary y Botota Fox a la ceremonia de salvación, donde dos participantes fueron salvados del proceso de competir para abandonar el proyecto de encierro. Precisamente, la locutora y la transformista disfrutaron de la suerte de regresar con sus compañeros y no entrar al juego de eliminación.

De esta forma, la ex Miss Chile y el argentino se enfrentaron en una competencia que requirió de mucha fuerza y aguante, junto a una gran resistencia para lograr vencer esta contienda. Mateucci desde un comienzo tomó la delantera, y se vio a su compañera de equipo complicada y cansada debido a la fuerza de brazos, convirtiéndose en su talón de Aquiles, incluso llegó a decir en medio del duelo “no puedo hacerlo”.

Finalmente, Luis venció en este duelo y levantó la espada, mientras Camila Recabarren se rindió frente a la superioridad física de su contrincante y tuvo que abandonar ¿Ganar o Servir?. En tanto, Oriana entre risas, coreó la canción del intérprete nacional Américo, “Te vas”, y agregó a gritos “qué ganas tengo de que te largues. Vulgar, que se lave la boca con jabón, pero en su casa, acá no”.

Por su parte, Recabarren declaró estar bien y “confío que todo pasa por algo, era el minuto de salir de acá y de esta experiencia intensa. Feliz con todo lo que se me viene, esta fue una experiencia cuática, lo pasé muy bien. No es fácil, pero se puede“. Aclaró también, con lágrimas en los ojos, que “no fue sólo Oriana lo más difícil de esta competencia, siento que no tuve un buen equipo y eso también me da pena”.

En tanto, Luis Mateucci, reflexionó: “Felicito a la Cami, de las chicas ella era la mejor y por eso no aflojé nunca. Esto no es fácil, allá hablan todos y se creen buenos y piensan que uno acá está cansado. Yo les vengo a decir que acá estoy y voy por la revancha. Que me tengan cuidado porque vengo con todo“.