VIDEO – La reacción de Fran Maira al ingreso de Guarén en ¿Ganar o Servir?

23 de Julio de 2024

Las ex amigas volverán a reencontrarse luego de estar meses sin verse, y Maira se sincerará al verla.

Uno de los momentos que marcará el próximo capítulo de ¿Ganar o Servir? será el ingreso de Valentina Torres, más conocida como Guarén, con el que finalmente se podrá ver su esperado reencuentro con Fran Maira.

Así lo dio a conocer Canal 13 en un avance, donde revelaron que en las próximas horas podremos ver la entrada de la ex Tierra Brava junto a su pareja, Nicolás Solabarrieta.

Una incorporación que no estará exenta de tensión y sorpresas, en la que las ex amigas volverán a verse luego de estar meses distanciadas.

La reacción de Fran Maira al ver a Guarén en ¿Ganar o Servir?

En las imágenes que compartió la señal, se muestra que los participantes de la casona están descansando cuando comienza a abrirse la puerta principal.

Al ver que dos personas estaban ingresando a la casona, Oriana Marzoli quedará notoriamente confundida y preguntará si son parte de una actividad. Sin embargo, Pangal aclarará que se trata de “la Guarén con el Nico”, bajo la incredulidad de Fran Maira.

Instantes más tarde, el capitán de Soberanos le reiterará: “Oye es la Guarén con el Nico Solabarrieta, te lo juro”. Esto provocó el impacto de la concursante de 23 años, quien rápidamente se parará de su cama y saldrá al patio a ver lo que ocurre.

Lejos de ponerse feliz con el ingreso de su ex amiga, Fran no se guardó nada y reveló a su círculo cercano que no entiende qué está pasando.

“No te lo puedo creer we.., no te lo puedo creer”, confesará la participante en shock.

Momentos más tarde, se ve que la integrante del equipo Soberanos explica que “yo con ella tuve una relación real afuera, era mi mejor amiga, ¿cachai? A mí me hizo mucho daño y por eso yo lo pasé pésimo”.

Finalmente, se mostrará que Maira expresará molesta: “Tuvo siete meses para hablar afuera conmigo, ¿y tiene que entrar a un reality a hablarlo?”.

Las primeras interacciones entre ambas aún se desconocen, pero la noche de este martes se revelarán todas las imágenes de su reencuentro.