VIDEO – “Llámenme a PH”: las graciosas intervenciones Daniela Aránguiz en Sígueme tras acuerdo con Maite Orsini

2 de Agosto de 2024

Pese a todo, la chica reality participó en el programa de Sígueme e hizo divertidas referencias al acuerdo que llegó con Orsini.

Compartir

El juicio por injurias y calumnias que interpuso la diputada Maite Orsini contra Daniela Aránguiz llegó a su fin, y la panelista de Sígueme aprovechó su tiempo en pantalla para aludir al particular acuerdo al que llegaron.

La jornada de este jueves, el Cuarto Juzgado de Garantía determinó que la chica reality no podrá referirse públicamente a la parlamentaria durante un período de dos años. Esto significa que la ex participante de Tierra Brava no podrá hablar sobre Maite Orsini de ninguna forma, lo que incluye no mostrarla en sus redes sociales y televisión.

El resultado de la magistrada vino luego de la revisión de una serie de pruebas que entregó la actual pareja de Jorge Valdivia, para demostrar que Aránguiz quiso perjudicar su honra y credibilidad en reiteradas ocasiones durante 2023.

Las graciosas intervenciones Daniela Aránguiz en Sígueme tras acuerdo con Maite Orsini

Pese al acuerdo al que se llegó, Daniela Aránguiz y el equipo de Sígueme de TV+ no dudaron en cubrir el tema. La ex Mekano no se restó del panel y aprovechó de participar con graciosas intervenciones.

Uno de los momentos que se robó la atención, fue cuando Gissella Gallardo le preguntó a su colega qué le pareció la llegada a la audiencia de su ex esposo, Jorge Valdivia.

“Con todo respeto Dani. Quiero saber qué sentiste que tu ex marido y tu suegra estuvieran llegando para avalar esta demanda en contra tuya“, consultó la ex Top Chef VIP.

Fue en ese instante, que Aránguiz sacó una cinta adhesiva y rodeó su cabeza tapándose la boca, un gesto que sacó risas entre sus compañeros.

“No puede hablar”, manifestó Michael Roldán. Una situación que le aclaró al público más tarde: “Solo para explicarle a la gente en la casa (…). El acuerdo es que Daniela Aránguiz no puede hablar desde el primero de agosto de 2024 al primero de agosto de 2026″.

Tras escuchar esto, la conductora del programa, Julia Vial exclamó con ansias: “¡Quiero estar ese 2 de agosto del 2026!”.

Luego de varias intervenciones de Gissella Gallardo intentando obtener una respuesta, Daniela Aránguiz le gritó con la boca tapada: “¡Por cinco palos!”.

Finalmente, la ex chica reality entre risas pidió: “Llámenme a PH”, haciendo referencia al programa de conversación de Julio César Rodríguez en Chilevisión.