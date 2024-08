“Ahí se acabó la amistad”: Pamela Díaz recuerda su alejamiento con Daniela Aránguiz

5 de Agosto de 2024

En el marco de la polémica instalada entre Aránguiz y Maite Orsini, Díaz recordó cuando conoció la casa de la ex chica Mekano en Sao Paulo y fue expulsada de ella.

Pamela Díaz confesó las razones que la llevaron a romper su amistad con Daniela Aránguiz, en el marco del primer capítulo de ¡Hay que decirlo!, su nuevo programa en Canal 13, junto a Nacho Gutiérrez.

“Fuimos con la Paty Maldonado. Le hice una pregunta, si se había arrepentido de algo en la vida. Me dijo que no, le pregunté por qué entonces en Twitter habló mal de su suegra, ahora ex suegra. Y estaba la mamá de Jorge ahí, entonces la señora se molestó, y bajó, y Daniela nos echó. Ahí se acabó la grabación y se acabó la amistad”, rememoró La Fiera.

Además, en el panel se refirieron en torno a la fotografía que Jorge Valdivia subió el fin de semana, donde se ve al ex futbolista en la nieve acompañado por uno de sus hijos y la diputada, a pocos días del veredicto que determinó que Daniela Aránguiz no puede volver a referirse públicamente a Orsini.

”Si Jorge y Maite buscaban que no se hablara más de ellos a través de este fallo, con esto lo que hacen es alimentar que se hable más en los programas de espectáculos (…) Para mí es una provocación, porque una cosa es la fotografía en sí, que tiene todo el derecho a subirla, y otra es que Jorge respondió en duros términos a la gente que opinó sobre la fotografía mencionando a Daniela Aránguiz”, opinó Cecilia Gutiérrez sobre la polémica fotografía.