VIDEO – “Una lección para ti”: el voto de Oriana que salvó a Daniela de ser nominada en ¿Ganar o Servir?

5 de Agosto de 2024

Pese a que se habían peleado, la española mantuvo su palabra y no votó por la brasileña.

En el capítulo de este domingo de ¿Ganar o Servir? se vivió un nuevo cara a cara en el que Daniela Colett estuvo a punto de convertirse en la nueva nominada, de no ser por el cambio de último minuto de Oriana Marzoli.

La tensión entre ambas comenzó durante una dinámica de juegos donde la brasileña hizo trampa y al ser descubierta, aseguró que los Señores no saben perder, luego de una queja de Pangal. En ese minuto, la española arremetió contra ella.

En un segundo juego, donde tanto Colett como Luis Mateucci hicieron trampa, Marzoli no dejó pasar la oportunidad de atacarla, por lo que la primera decidió abandonar la actividad. Una vez que acabó la dinámica, el argentino se acercó donde su amiga para encararla por cómo trató a su pareja.

“Ella es una picada y reventada en todos los juegos, no sabe perder. Y me dijo que no sabíamos perder. Y si no me lo dijo a mí, debió haberlo aclarado, pero como no lo aclaró, me dio a entender que era así, y si me sigue diciendo tonterías, me caliento. Yo soy coherente y consecuente. Si me tratas bien, te trato bien, si me tratas mal, te trato peor”, respondió Oriana.

Cuando Mateucci se acercó a Colett y le recomendó que se disculpara, ella le recordó que fue Marzoli la que le faltó el respeto. “No le tengo miedo a nadie. Voy a contestar siempre, y ella me dijo reventada y tramposa. Yo te dije desde el principio que no voy detrás de nadie, y prefiero perder a la persona en vez de ir detrás”, sostuvo.

El voto de Oriana que salvó a Daniela

A raíz de lo ocurrido en la actividad de ¿Ganar o Servir?, Oriana reconoció que estaba pensando seriamente en votar por Daniela en el cara a cara. De hecho, en esta instancia, la brasileña acaparó gran parte de los votos junto con Austin.

Sin embargo, para la sorpresa de todos, Marzoli no votó por Colett sino por Luis. “Esto es una lección para ti, Daniela. Es un voto al agua para que no vuelvas a decirme que no sé perder. Aquí la que menos sabe perder eres tú. Te he defendido muchas veces, porque me caes bien. Lo que digo lo cumplo, dije que no te iba a nominar y no lo voy a hacer“, argumentó.

Dani se defendió asegurando que no le dijo mala perdedora a Oriana sino a Pangal. “Él nos dijo tramposos y yo le dije llorones a él. Sólo cuando me dijiste reventada me puse a hablar, porque tampoco me quedo callada”, indicó, y con eso aclararon lo ocurrido.