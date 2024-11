VIDEOS – Terminó con una expulsión: todo lo que provocó la fuerte pelea entre Oriana y Anaís en Palabra de Honor

29 de Noviembre de 2024

La española fue escupida por la pareja de Marcianeke, luego de que fuera a hostigarla, incitada por Facundo.

Compartir

El capítulo de este jueves de Palabra de Honor estuvo marcado por la fuerte pelea que protagonizaron Anaís Vilches y Oriana Marzoli.

El conflicto comenzó en medio de la dinámica Juegos de Honor, donde la española colmó la paciencia del equipo contrario al insultarlos en varias oportunidades, e incluso tratándolos de “tontos”.

En ese momento, la pareja de Marcianeke le gritó: “Tonta tu mamá”, y con esto, indignó a la chica reality. “¿Por qué metes a mi madre? A mi madre que no la metas. ¿Qué te pasa, loca, flaite?”, le recriminó.

Si bien la discusión quedó ahí, Facundo se acercó a su novia para incitarla a que provocara a Vilches para que así pelearan y la expulsaran del reality. “Dile loca, sácala de quicio. Ésta no sabe controlarse“, le decía.

Una vez terminado los juegos, el argentino continuó confabulando e incitando a Oriana para que iniciara una pelea con Anaís y la conminó a que le recordara lo que vivió con Luis Mateucci. Esto, pese a que Gala intentó convencerla de que no acate lo que le decía su novio.

Pero fue imposible. Marzoli acusó a la chilena de haberle sido infiel a Marcianeke con el argentino: “Anaís, deja de ponerle los cuernos con Luis a tu novio“. Lejos de explotar, le respondió que el cantante ya sabía y que no estaban juntos en ese momento, algo que fue confirmado por el artista urbano.-

Aún así, Oriana continuó y la pelea alcanzó su punto máximo cuando Anaís la escupió en la cara. En ese momento, producción tuvo que intervenir puesto que estuvieron a punto de llegar a las manos. Seguido a eso, sacaron a Marzoli del lugar.

Anaís fue expulsada de Palabra de Honor tras pelea con Oriana

Tras lo ocurrido, Sergio Lagos llegó a la casa para comunicar la decisión que había tomado la producción: expulsar a Anaís por la pelea con Oriana, debido a que transgredió las normas de sana convivencia.

Marcianeke tuvo la posibilidad de elegir lealtad o traición, irse junto a la joven o quedarse, y él optó por lealtad y se retiró del reality show de Canal13. Eso sí, no ocultó su molestia porque “me da lata que nos vayamos y ella, que provocó la h…, se quede“.

Por su parte, la chilena dejó en claro que su rival “se escondió porque sabe que la voy a pescar y le saco la ch… aquí mismo, antes de irme. Por malhablada, porque habló cahuines que no son verdad. Díganle que le mando a decir que es una cobarde y que ojalá en Chile no me la tope“.