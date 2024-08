VIDEO – Así fue el grave accidente que sufrió Manuel en medio de competencia de Gran Hermano

21 de Agosto de 2024

En medio de la competencia, el italiano no alcanzó a tomar una cuerda y cayó de espalda al suelo.

Durante el capítulo de este martes de Gran Hermano se llevaron a cabo la competencia que definiría a quienes vivirán en la casa y en el sótano durante esta semana, la cual estuvo marcada por el grave accidente que sufrió Manuel Napoli.

El jugador italiano se enfrentaba a Antonia Casanova, con quien tuvo un reñido duelo. Cuando ambos subían por la cuerda para bajar la bandera y coronarse como ganador, el participante no alcanzó a agarrarse y cayó de espalda en el suelo.

Si bien su compañera no creyó en una primera instancia, Napoli insistió en que “me he hecho daño“, lo que llevó a que entrara a la arena de juego un equipo médico que se lo terminó llevando a una clínica en Buenos Aires debido al dolor de espalda que sufría.



Horas después del accidente, Manuel regresó a la casa de Gran Hermano, donde fue recibido por sus compañeros, quienes se habían mostrado preocupados por lo ocurrido. En la oportunidad, Antonia aprovechó de pedirle disculpas por no creerle en primera instancia.

El italiano explicó que los médicos le dieron un calmante y que tenía que tener cinco días de descanso. Además, se sometió a una resonancia magnética que descartó cualquier tipo de lesión y que solo sufrió una fuerte contusión producto de la caída.