Cony Capelli confirma su soltería en medio de rumores de relación con Miguel de Gran Hermano

28 de Octubre de 2024

Cony Capelli, ganadora de la primera temporada de Gran Hermano, se valió de las redes sociales para confirmar su quiebre con Luis Miguel Castro, con quien inició una relación en marzo pasado.

La figura de CHV explicó en Instagram los detalles de su alejamiento del modelo peruano, dejando en claro que existe una relación entre ambos.

“Quiero aclarar que yo ya no me encuentro en una relación amorosa hace un tiempo y que las razones tiene que ver únicamente con mi ex pareja y yo”, puntualizó Cony.

Capelli dejó en claro que “no es de incumbencia de nadie mi estado civil actual, pero ya que incluso en el día de ayer se mencionó su nombre, muchas personas se atribuyeron el derecho de escribirle de manera ofensiva”.

Cony Capelli aprovechó de precisar que junto a Luis Miguel Castro mantienen el cariño mutuo tras su quiebre, además de responder a los rumores que daban cuenta de un acercamiento con Miguel Martínez, jugador de la segunda temporada de Gran Hermano y otrora pareja de Antonia Casanova.

“Nos deseamos lo mejor y no nos manejamos en el lenguaje que muchos hablan, ya que es la relación más bonita que he tenido y no dejaremos que eso se ensucie por suposiciones falsas. Quien busca fama, encuentra ruinas”, sentenció Cony Capelli.