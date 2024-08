“Le tenía mala”: Pamela Leiva confiesa por qué no invitó a Coca Mendoza a su matrimonio

23 de Agosto de 2024

La comediante tuvo que explicar por qué tomó dicha decisión, luego de que en Podemos Hablar el ex futbolista la encarara.

Un adelanto del próximo capítulo de Podemos Hablar reveló que Pamela Leiva y Coca Mendoza se reencontrarán en televisión, donde abordarán distintos episodios de su amistad, incluyendo uno muy polémico.

El vínculo entre ambos surgió en el reality 1810 y a partir de ahí, los conocidos rostros se volvieron en inseparables llevando casi 15 años de amistad.

Sin embargo, como cualquier relación, han sufrido altos y bajos, y esto quedó en evidencia cuando el ex futbolista confesó que la comediante no lo invitó a su matrimonio en 2017.

Coca Mendoza encara a Pamela Leiva en Podemos Hablar

En el episodio de Podemos Hablar que se emitirá este viernes 23 de agosto, ambos repasarán cómo han sido sus años juntos donde se destacará una inesperada revelación de Coca Mendoza.

“Yo llegué al reality para sacarme la espinita del reality anterior que perdí la final. Entré enfocado en ganar y no hacerme amigo de nadie, pero apareció esta regalona”, comenzará diciendo el ex ¿Ganar o Servir?

Más tarde, el ex deportista recordará que pese a todo el cariño “su hermana chica” no lo invitó a un importante momento de su vida. “Igual no me invitó a su matrimonio”, le reprochará.

La respuesta de Pamela Leiva

Al escuchar estas declaraciones, Pamela Leiva no dudó en salir a responderle y explicar las razones por las que excluyó a su amigo de su casamiento.

“No lo invité porque estábamos medios enojados… Aparte que mi ex marido le tenía mala, le caía mal el Coca y decía no quiero a ese indio metido en mi matrimonio”, aclaró la humorista.

En dicha declaración, la comediante se refería a su ex esposo Carlos Segura, con quien terminó en 2018 por sus infidelidades