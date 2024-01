VIDEO – Así fue la rutina de Pamela Leiva en los Premios Caleuche 2024

29 de Enero de 2024

La comediante desató las risas de los presentes con chistes recordando a varias producciones chilenas.

La ceremonia de los Premios Caleuche 2024 no sólo estuvo marcada por la entrega de los conocidos galardones, sino que también tuvo espacio para el humor y la elegida para desatar las risas fue Pamela Leiva.

La comediante se lució en el Teatro Oriente con una breve pero concisa rutina, donde contó varias anécdotas y chistes haciendo referencia a conocidas teleseries.

Lo anterior, ya que el objetivo de esta premiación es reconocer el oficio actoral destacando las mejores interpretaciones de la temporada tanto en cine, teleseries y miniseries y/o series.

“¡Me emociona mucho estar en los Premios Caleuche! Actuar para tanta gente que admiro, que para mí ha sido referente; realmente me emociona”, dijo la humorista, iniciando su presentación en el recinto que estaba lleno de reconocidos actores y actrices.

Así fue la rutina de Pamela Leiva en los Premios Caleuche 2024

El show de Pamela Leiva en los Premios Caleuche 2024, que fue transmitido por TVN, estuvo lleno de graciosos momentos donde recordó distintas producciones nacionales e internacionales.

En un comienzo, la comediante reconoció su fanatismo por teleseries como Iorana y Romané, dos obras icónicas de la señal estatal.

“Me hubiera encantado que las pruebas me las hubiesen hecho de las teleseries porque me veía todas las teleseries. Me iba como el hoyo (sic) en inglés, pero gracias a las teleseries aprendí a hablar romané y pascuense. Yo soñaba con ser una de las tres María en Romané. ¿No ven que estaba la María Magdalena, María Jacobé y la María Salomé? Yo hubiera sido la María Sacohue”, aseguró Leiva provocando las risas del público.

“Yo me acuerdo que la primera vez que vi a una mujer empoderada en una teleserie fue cuando vi a la Fiera llamando al Echaurren. ¡Vo’ te vení conmigo!, así me comí a mi primer pololo”, afirmó la humorista.

Otro de los momentos que marcó la noche fue una fallida dinámica con el icónico grito de la canción principal de la teleserie Marimar. Sin embargo, en un segundo intento logró hacer que todos los presentes hicieran el sonido dejando un gracioso momento.