Daniela Aránguiz responde a acusaciones de Daniella Campos: “No es víctima ni blanca paloma”

25 de Agosto de 2024

Daniela Aránguiz se valió de sus redes sociales para dar cuenta de las actitudes hostiles de Campos en su contra.

Daniela Aránguiz salió al paso de las acusaciones de Daniella Campos, quien aseveró que la ex esposa de Jorge Valdivia la habría atacado física y verbalmente en al menos dos oportunidades.

Campos le planteó al abogado Claudio Rojas, representante de Aránguiz, que “fui agredida por esa mujer. Daniela Aránguiz me empujó físicamente y me agredió verbalmente en dos ocasiones dentro de un canal de televisión”.

Ante estas palabras, Daniela Aránguiz se valió de sus redes sociales para dar cuenta de las actitudes hostiles de Campos en su contra, relatando que “ella cuenta de una agresión que tuvo por parte mía, cuando nosotras terminamos el programa no es un camarín, es un clóset, que está dentro de maquillaje y tenía colgada mi chaqueta en ese clóset entonces”.

“Ella se estaba cambiando los zapatos y le digo Voy a sacar mi chaqueta y ella me tira la puerta, que son de las típicas que hay en los baños públicos, me tira la puerta encima y me llega en la cara y yo se la tiré de vuelta la puerta, y obviamente que con mi hombro paso, y saco mi chaqueta y me voy”, detalló.

Según Aránguiz, esto detonó la ira de Daniella Campos, quien comenzó a insultarla “y cuando la escucho, me doy la vuelta y le digo que me lo diga en la cara”, recordó.

“Ella no es una víctima ni una pobre paloma, incluso hay una grabación que me encantaría pedirla y no sé si la tienen en el canal, estábamos en pantalla y salió en todos lados que nosotras habíamos tenido una pelea muy heavy”, agregó.

La ahora panelista de farándula apuntó que Campos “estaba su hija en el estudio que a mi me dio mucha pena, empezamos a tener las típicas peleas, y ella se acerca a mí apuntando con el dedo histérica y todo el canal quedó en shock. El director del canal tuvo que bajar, pararla y sacarla del estudio porque ella se me tiró encima para agredirme”.