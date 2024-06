VIDEO – “Ordinaria”: la acalorada discusión de Daniela Aránguiz y Daniella Campos al aire

5 de Junio de 2024

A raíz de la situación, la animadora Julia Vial tuvo que intervenir y enviar al programa a comerciales.

Compartir

Daniela Aránguiz y Daniella Campos protagonizaron un áspero round durante la emisión de este martes del programa Sígueme de TV+.

El hecho se gestó mientras en el panel debatían sobre la presunta crisis económica que estaría atravesando María Elena Swett. Esto, además, habría provocado que tomara la decisión de poner en venta su departamento en el Barrio Lastarria.

Mientras Campos conversaba con Sergio Marabolí, la ex Mekano comenzó a interrumpirla: “A mí me contaron, a mí me contaron… ¡Es que estay hablando todo el programa!“, se quejó.

La ex Miss Chile, en tanto, se defendió asegurando que “te escuché todo el programa yo a ti. No seas falta de respeto con tus compañeras, de verdad te lo digo. Eso se llama ser maleducada”.

La discusión entre Daniela Aránguiz y Daniella Campos no quedó ahí, porque posteriormente la primera lanzó, de forma irónica, que su compañera “se vuelve loca” y que “tú eres la maleducada”.

“Es que eres maleducada, con lo que me dijiste al principio del programa que te lo dejé pasar”, le recordó la periodista a la ex Mekano, momento en que Julia Vial tuvo que intervenir. “Me aburrieron”, dijo, poniéndose de pie para ir a comerciales.

Sin embargo, las panelistas no se soltaban. Aránguiz expresaba que “le estás faltando el respeto a mi mamá… ordinaria“, a lo que Campos insistía en que “a mí no me faltes el respeto“.