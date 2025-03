VIDEO – “La tienen ahí para inventar cosas”: Nacho Gutiérrez responde a Daniella Campos tras acusación de “destruir” una familia

20 de Marzo de 2025

"Destruiste una familia, y eso sí que es feo antes de casarte, ¿o no, Nachito?", fueron las palabras de la comunicadora al periodista de Canal 13.

Compartir

Nacho Gutiérrez alzó la voz respecto a la acusación que lanzó Daniella Campos hace unos días en conversación con Que Te Lo Digo.

Dichas declaraciones de la periodista ocurrieron luego del ninguneo que acusaron a ¡Hay Que Decirlo!, donde calificaron de “rasca” y de “querer pantalla” a Campos por haber desclasificado su romance con Hernán Calderón, ocurrido hace más de 20 años.

La comunicadora dedicó palabras a Paulina Nin y Pamela Díaz en esa oportunidad, pero fueron las que dirigió a Gutiérrez las que más llamaron la atención.

“Nacho, sí, a mí me llevaron detenida, no presa como dices tú. Dos veces en una noche, y fui yo la primera persona que salió a confirmar la noticia… y enfrenté las cosas. No como tú, que destruiste una familia, y eso sí que es feo antes de casarte, ¿o no, Nachito?“, dijo al programa de farándula.

Eso ocurrió el viernes y recién este miércoles Nacho Gutiérrez se refirió a la acusación de Daniella Campos al ser abordado por un periodista de Que Te Lo Digo.

Si bien reconoció que “me da risa esto“, aseguró que no le respondería. “No sé si hay gente que avale sus mentiras, que ella hablaba de mi vida privada, de mi matrimonio…”, dijo, momento en que precisó que la relación con su actual pareja comenzó cuando llevaba diez años divorciado.

“Pero bueno, si la tienen ahí para inventar cosas, yo no voy a entrar en la polémica con ella. El día de mañana, de seguro, va a venir a alguno de los programas… Este mundo es muy cíclico”, cerró.