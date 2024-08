VIDEO – “Está pasando”: qué trae el regreso de Oasis después de 15 años

27 de Agosto de 2024

La popular banda británica dio a conocer el anuncio durante esta mañana a través de redes sociales.

Lo que muchos esperaban finalmente ocurrió: después de 15 años, la banda británica Oasis concreta su regreso a los escenarios con los hermanos Noel y Liam Gallagher a la cabeza.

El anuncio se dio a conocer la mañana de este martes, luego de que en redes sociales iniciaran una cuenta regresiva que terminaría a las 08:00, hora de Inglaterra.

Es en las distintas plataformas que la agrupación conocida por temas como Don’t Look Back in Anger o Stop Crying Your Heart Out reveló que durante el próximo año realizarán una serie de conciertos.

Si bien hasta el momento se desconoce si esta reunión incluirá nueva música, dieron a conocer que serán en total 14 shows en distintos recintos para una concurrencia masiva. Los primeros se llevarán a cabo en Inglaterra, en el Cardiff Principality Stadium los días 4 y 5 de julio de 2025.

Posteriormente, el 11, 12, 19 y 20 de julio tocarán en el Manchester Heaton Park, para luego llegar al mítico London Wembley Stadium el 25 y 26 de julio y el 2 y 3 de agosto.

A Escocia llegarán el 8 y 9 de agosto para presentarse Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium, mientras que a Irlanda arribarán el 16 y 17 del mismo mes Dublin Croke Park.

Las entradas para quienes quieran ser testigos del regreso de Oasis comenzarán este sábado 31 de agosto. “Esto es, está pasando”, consigna la publicación en redes sociales donde dan cuenta de lo que se viene.