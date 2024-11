VIDEO – Directores del documental Oasis: “Nos tocó trabajar con el guionista de Chile”

Actualizado el 22 de Noviembre de 2024

La cinta captura las tensiones y contradicciones del proceso constituyente tras el estallido social, con una innovadora producción realizada por el colectivo MAFI.

OASIS: el mejor país de Chile es un innovador documental nacional que surge como resultado de una mezcla de acontecimientos que siguieron al estallido social, y que tuvo un exitoso estreno en varias salas de cine del país.

La película, realizada por el Colectivo MAFI (Mapa Fílmico de un País), presenta “el lado B” del proceso constituyente más importante en la historia de Chile, siguiendo el debate que hubo en temáticas como la justicia social y medioambiente, así como los conflictos que surgieron en diversos sectores políticos.

Sus directores, Tamara Uribe y Felipe Morgado, compartieron con EL DÍNAMO el origen del largometraje, su producción y los difíciles desafíos que enfrentaron en el proceso.

El detrás del documental OASIS: el mejor país de Chile

“Una crisis social sin precedentes estalla en Chile. Una parte de la sociedad se organiza contra un sistema desigual redactando una nueva constitución, mientras que otra parte boicotea silenciosamente el proceso”, adelanta Miradoc en la sinopsis.

El documental OASIS, captura la complejidad del proceso constituyente en Chile tras el estallido social de 2019, un momento histórico cargado de esperanza y frustración.

“Nosotros partimos haciendo esta película, sin saber que estábamos haciendo una película. Partimos como muchas otras personas y muchos otros colegas registrando un poco instintivamente, como una forma de hacernos parte de lo que estaba pasando”, compartió Tamara Uribe, sobre los inicios de la producción.

Junto a esto, agregó que la cinta sigue el trabajo de la comisión de medio ambiente, un área aparentemente menos polémica que, sin embargo, resultó ser una de las más difíciles dentro del proceso legislativo.

En cuanto al proceso de filmación, la documentalista reveló que “esta película se escribía al momento que ocurrían los hechos. Era difícil adelantarnos”, agregando entre risas que “nos tocó trabajar con el guionista de Chile”.

Tamara Uribe y Felipe Morgado, directores de OASIS.

Por su lado, Felipe Morgado fue enfático en que no hubo una estructura para el filme: “A la hora de salir el realizador tiene absoluta libertad de filmar. Entonces, no hay un criterio, no hay una norma, esa libertad de filmar siempre primó por sobre cualquier criterio”.

A esto, Uribe complementó que “lo que hacíamos en general era saber lo que no queríamos hacer, no hacer esta película tan oficial de un proceso, o panfletaria, (…) no tenerle miedo a las contradicciones, a las imágenes incómodas.

Durante la producción de OASIS, el equipo enfrentó múltiples desafíos tanto en términos de seguridad como de adaptación a nuevas condiciones de trabajo, marcadas por un contexto hostil y la pandemia.

En esa línea, el cineasta y productor destacó las dificultades iniciales que enfrentaron los integrantes del colectivo en relación a la seguridad. “Filmamos en un proceso donde inicialmente había mucha represión, entonces había un desafío, digamos, de mantenerse vivo, con una integridad física segura, de volver a la casa”.

Fue allí, que Tamara Uribe expuso que “por primera vez nos enfrentamos a un contexto tan peligroso. Llevamos 10 años grabando de cierta manera y nos damos cuenta que ahora no lo podíamos hacer”.

“Incluso publicar imágenes se hizo peligroso, porque esas podrían ser usadas en contra de las personas que aparecían en ellas”, explicó.

La producción se adaptó a esta realidad implementando rigurosos protocolos de seguridad. “Cada vez que alguien iba a grabar, compartíamos la ubicación entre todos los miembros del colectivo, también teníamos contactos de emergencia y sabíamos exactamente a dónde llevar a las personas en caso de un problema. Era un nivel de preparación que nunca antes habíamos tenido que considerar”, cerró diciendo la programadora de la Corporación Cultural de Ñuñoa

Últimas funciones

Quienes quieran ver OASIS: el mejor país de Chile, el colectivo MAFI desde sus redes sociales anunció dónde se podrá ver las últimas funciones presenciales del largometraje.

SANTIAGO

Sala de Cine de Ñuñoa – Cineforo / Viernes 22 – 19:30 horas

/ Viernes 22 – 19:30 horas Centro Arte Alameda / Sábado 23 – 16:15 horas

ANTOFAGASTA

Esquina Retornable / Viernes 22 – 20:00 horas

COPIAPÓ

Centro Cultural Ser Humano / Viernes 22 – 19:30 horas

VALPARAÍSO

Insomnia / Sábado 23 – 15:00 horas