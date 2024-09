Catalina Pulido se suma a Palabra de Honor: “Más que rebelde, me definiría como irreverente”

Actualizado el 12 de Septiembre de 2024

Palabra de Honor, el nuevo reality show de Canal 13 y que será animado por Sergio Lagos y Karla Constant, sumó a su segundo participante, ya que tras la presentación del Negro Piñera, ahora fue el turno de Catalina Pulido.

Fue en el programa Hay que Decirlo donde la actriz fue anunciada como la nueva recluta de la producción que sucederá a Ganar o Servir.

“Creo que esta oportunidad llegó en el minuto perfecto, y yo prefiero arrepentirme de decir que sí que de decir que no. Mis hijos son independientes y yo estoy en otra etapa de mi vida también, más madura, más pausada. Yo soy muy de energías y bastante esotérica, y pienso que todo te llega en el minuto que te tiene que llegar, y si te llega tienes que aceptarlo”, declaró Catalina Pulido.

La actriz logró reconocimiento en los años 90, al protagonizar teleseries como Playa Salvaje, Cerro Alegre y Marparaíso, entre otras, además de animar el reality Granjeras.

Sobre las características que la han hecho conocida en la farándula, Pulido aseguró que “la gente piensa que soy una loca de patio, un tiro al aire. Y me encanta que piensen eso, pero es una imagen muy errada y voy a cambiarla aquí. Más que rebelde, me definiría como irreverente. Yo tengo una personalidad muy fuerte y no dejo que nadie me pase a llevar, pero no es que me rebele por rebelarme. Lo que más me molesta es la injusticia”.

En esta línea, se mostró feliz de sumarse a Palabra de Honor, ya que planteó que “es mi tipo de reality porque me atrae mucho el mundo militar. Me gusta que me levanten temprano, que me entrenen. Quiero tener un encierro proactivo, que me levanten temprano a hacer cosas. Yo creo en la jerarquía y para mí es necesario que exista gente con un rango mayor para aprender de ellos. Yo habría hecho el servicio militar feliz, creo que la disciplina es un arte que uno debiese tener desde el nacimiento. No conozco a nadie con disciplina que le vaya mal”.

Respecto a eventuales problemas de convivencia que se podrían generar, Catalina Pulido reconoció que “tengo una personalidad que me tuve que hacer desde chica porque toda la vida me hicieron bullying por ser colorina y de un metro ochenta (…) Me carga el hediondo, el cochino, el desordenado y el carerr… que se aprovecha del proactivo. Me ha pasado toda la vida, y sé que va a ser así aquí”.