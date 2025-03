Catalina Pulido recuerda a su hijo Sasha con emotivo mensaje en redes sociales

Actualizado el 30 de Marzo de 2025

El primogénito de la recordada actriz de Playa Salvaje presentó problemas de salud cuando Pulido estaba grabando un reality en Perú, por lo que debió renunciar y volver de inmediato a nuestro país.

Compartir

Catalina Pulido se valió de las redes sociales para recordar a su hijo Sasha von Knorring, a cinco meses de su fallecimiento, ocurrido el 30 de octubre de 2024.

El primogénito de la recordada actriz de Playa Salvaje presentó problemas de salud cuando Pulido estaba grabando el reality Palabra de Honor en Perú, por lo que debió renunciar y volver de inmediato a nuestro país.

Días después de su regreso a Chile, Sasha falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Dávila, dando a conocer la causa de su deceso.

“Tuvo una falla multisistémica por una hepatitis autoinmune que, en un principio, se pensaba que era una cirrosis”, le relató Catalina Pulido a Pamela Díaz.

Es por esto que este domingo Catalina Pulido compartió una imagen de su hijo con el mensaje #Sasha 5 meses” y con la canción Come Fly With Me, de Frank Sinatra, de fondo.