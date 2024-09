VIDEO – “Se cierra una, se abre la otra”: la decisión que gatilló fuerte discusión entre Botota y Gala en ¿Ganar o Servir?

Actualizado el 13 de Septiembre de 2024

La discusión generó tensión entre los participantes tras la competencia del Círculo de Fuego.

Botota Fox y Gala Caldirola fueron las protagonistas de una fuerte discusión, la que se inició una vez terminado el Círculo de Fuego en ¿Ganar o Servir?

Dicha prueba la ganó Rai y a la hora de decidir a quién entregarle la inmunidad, optó por la española, lo que fue tomado por muchos como un gesto por el vínculo que mantienen.

“Se abre la puerta”, expresó la transformista, lo que llevó al ex Gran Hermano que su determinación no tiene que ver “con eso”, pero la artista continuó. “Se cierran por un lado y se abren por atrás. ¡Se cerró la Faloon y se abrió la otra!“, continuó.

Ante su insistencia, Caldirola no se quedó callada. “¿Y a ti qué te importa Botota?“, le preguntó la española, sosteniendo que “no entiendo la mala onda en un momento en que es todo cariño”.

Ya de regreso en la casa de ¿Ganar o Servir?, Gala le comentó a Botota que está molesta por lo ocurrido. “Amigo, de verdad yo no te entiendo. No lo puedo tomar como una broma. Fue una falta de respeto, cuando puedes le haces daño a gente que te quiere”, reclamó.

La transformista se defendió diciendo que quedó descolocado. “Esto significa que no ha quedado cerrada la relación. Por eso no digan después que no tienen nada ustedes”, le contestó, y luego le comentó a Rai que lo que más le extraña es que le haya dado la inmunidad a Gala después de cómo ella lo ha tratado.

Caldirola se defendió: “¿Qué sabes tú la realidad de lo que hay entre él y yo? Si me dañas así voy a tener que dejar de ser tu amiga, así de simple”.

Más tarde, Botota le comentó a Faloon el motivo detrás de su enojo con Gala. “Me trató el otro día de venenoso. Lo que dije es lo que pensamos todos los de la casa”, sostuvo.

“Además ella te dijo que una amiga se debe lealtad y que debe tener códigos. Y perdón, pero está compartiendo con la loca que le comió el marido. ¡Por favor! ¿Qué códigos?”, añadió.