La singular razón por la que Antonio Ríos se hizo la vasectomía a los 70 años: “Ya no hay riesgo”

24 de Septiembre de 2024

El cantante argentino Antonio Ríos dijo que incluso tras someterse a la vasectomía llegó una nueva hija a su vida, la que tiene 33 años y que reconoció legalmente.

Compartir

El cantante argentino Antonio Ríos, más conocido como El Maestro, confesó que se hizo la vasectomía a los 70 años de edad y dio a conocer cuál fue la razón que lo llevó a tomar esa decisión.

El reconocido artista de música tropical se refirió al tema durante la entrevista que le concedió a la radio trasandina Rivadavia, donde también contó que hace poco se enteró que tenía una nueva hija, a la que reconoció legalmente.

Al abordar el tema de su paternidad, Ríos contó que recientemente se sometió a la vasectomía, con el propósito de evitar cualquier posibilidad de embarazar a otra mujer, dado que a la fecha tiene, ni más ni menos, 22 hijos.

Por qué Antonio Ríos se hizo la vasectomía

Durante la conversación con los anfitriones, el cantante argentino dijo que todo surgió después de que llegó a su vida un joven que dijo ser otro de sus hijos y buscaba que lo reconociera.

“Un día, cuando puse en el grupo de WhatsApp que había aparecido otro hijo para que lo reconociera, mis hijos me dijeron: ¡Basta papá! ¡Hazte una vasectomía, por favor! Y así fue. Les hice caso y me la hice. Ya no hay riesgo de tener más hijos“, manifestó el artista.

Pero incluso con la vasectomía ya realizada, la vida le trajo una nueva hija a Antonio Ríos. Claro, porque según contó él mismo, “después de eso apareció una nueva hija, de 33 años, para que la reconociera, y así fue“.

“Con ella sumo 22 hijos y a todos los amo profundamente“, aseveró el cantante, quien precisó que 10 de sus hijos son varones y las 12 restantes mujeres.