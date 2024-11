Argentina: Justicia ratifica condena para hijo de Antonio Ríos por abusar de una menor

8 de Noviembre de 2024

La Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso presentado por la defensa de Arnaldo Daniel Ríos, hijo del cantante Antonio Ríos, y ratificó la condena de 14 años de cárcel por abuso sexual de una menor de edad.

El hijo de Antonio Ríos, de 34 años, fue detenido en enero de 2022, luego que la madre de la víctima, quien es sobrina de su ex pareja, lo denunciara a principios de 2020, consignó Infobae.

El juicio en contra de Arnaldo Ríos culminó en diciembre pasado, dónde se precisó que el policía cometió abuso sexual con acceso carnal, delitos que se iniciaron cuando la víctima tenía 8 años y se extendieron hasta los 11 años, aprovechándose de la ausencia de la madre de la menor.

Según la denuncia realizada por la madre de la niña, el hijo de Antonio Ríos se valió de su arma de fuego para amenazarla, indicándole que “si vos contás algo yo mato a tu mamá”.

Tras conocerse el caso contra su hijo, el conocido cantante de cumbia realizó una publicación en redes sociales: “Estimados, debido a los hechos acaecidos en las últimas horas, que afecta directamente a mi familia y a mi persona, me veo obligado a realizar mi descargo. Antes que nada, agradezco a los medios de comunicación por brindarme este espacio para poder expresarme públicamente”.

“Por los hechos de público conocimiento, he de manifestar que nos encontramos a la espera de una resolución a este conflicto por las vías que corresponda, poniendo todo en manos de la Justicia y de nuestros abogados que trabajan arduamente. Vale aclarar que, por sugerencia de mi letrada, no haré ningún tipo de entrevista sobre los hechos, para resguardar no solo a mi hijo y a mi familia, sino también a la menor. Sin más que agregar, agradezco nuevamente por este espacio y les envío un saludo”, sentenció el artista.