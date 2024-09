VIDEO – Adriana Barrientos realiza grave denuncia contra Sebastián Ramírez: “Me salvé de una agresión terrible”

24 de Septiembre de 2024

La ahora comentarista de espectáculos viralizó un registro en redes sociales donde Seba Ramírez llega hasta el estacionamiento de su edificio y realiza una acción atrevida con su vehículo.

Adriana Barrientos realizó una serie denuncia contra Sebastián Ramírez, ex Gran Hermano, ya que lo acusó de llegar hasta su domicilio, intentar atropellarla y buscar quitarle su teléfono celular.

“Qué hace Sebastián Ramírez a esta hora en mi casa. Casi atropellaste a mi perrita. Seba, qué onda. Qué locura esto”, indicó Adriana Barrientos, quien en Zona de Estrellas entregó detalles de lo sucedido.

La ex modelo precisó que los hechos ocurrieron en la mañana del domingo pasado, cuando bajó a pasear a su mascota en el estacionamiento, cuando Ramírez llegó en su camioneta y comenzó a grabar con su teléfono.

“Siento el motor de un auto y miro de reojo, pero como el estacionamiento estaba absolutamente vacío era obvio que el auto jamás iba a llegar donde yo estaba parada. Entonces llega y empiezo a grabar”, sostuvo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que la camioneta de Sebastián Ramírez intenta envestir a Barrientos y a su mascota, por lo que tuvieron que hacer el quite, por lo que encaró al conductor y se sorprendió al ver al ex chico reality.

“Me quedé plop. Me corrí hacia atrás y me empezó a decir que por qué yo hablaba tan mal de él en el programa. Me pasó la cuenta. Fue a pedirme explicaciones”, aseveró, apuntando que “si no me atropelló fue porque se se dio cuenta que estaba grabando. Creo, de verdad, que si yo no hubiese estado grabando, Sebastián Ramírez me atropella mi perro y me atropella a mí. Yo creo que me salvé de una agresión terrible de Sebastián Ramírez”.