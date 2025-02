“Me usaste” y “la gente no te quiere”: Naya Fácil y Sebastián Ramírez se pelean por la Gala del Pueblo

4 de Febrero de 2025

Sebastián Ramírez respondió a la decisión de no ser considerado de la Gala del Pueblo anunciando su propia Gala de los Funados.

Compartir

La Gala del Pueblo que organiza Naya Fácil para rivalizar con la Gala del Festival de Viña 2025, sigue sumando polémicas, principalmente tras conocerse que había invitado a Sebastián Ramírez, reconocido por sus controversiales pasos por los realities.

Sin embargo, ante la presión de sus fanáticos, que recordaron el paso de Ramírez por Gran Hermano I y II, de los cuales renunció ante las continuas peleas que protagonizó, finalmente Naya Fácil decidió quitarle la invitación.

“No pensé que iba a pasar esto, pero se va a dar de baja a alguien de los confirmados que subí. Como bien se dice, esta es la Gala del Pueblo y acá se escucha al pueblo y quizás tuvimos un error como equipo de hacer una invitación a alguien que el público no estaba para nada de acuerdo y lo hicieron saber en los comentarios”, precisó Fácil.

En esta línea, anunció que “Sebastián Ramírez se da de baja a este evento, ya que el público no está de acuerdo en que él esté en esta alfombra, así que agradecemos su disposición y su participación pero acá se escucha a la voz del pueblo”.

Esto no le gustó para nada a Ramírez, quien cuestionó entre otras cosas que Naya Fácil compartiera en sus redes las conversaciones que sostuvieron para que fuera parte de la Gala del Pueblo, junto con anunciar su propia Gala, llamada la Gala de los Funados.

“Les voy a contar la verdad. Me habla la Naya, me dice si quiero ir a la Gala del Pueblo, y acepté la invitación solo porque era ella me caía bien y porque a los Copihue de Oro no fui y no me interesa”, indicó en sus redes sociales.

Seba Ramírez continuó con su relato, precisando que “ahora me entero de que me bajó e hizo todo un show para tener más prensa, pura publicidad. Qué paja, porque la mina me caía bien. Naya, te encuentro súper ordinaria, súper penca. Encuentro que me usaste y todavía me sigues usando porque estás mostrando los chats que te mandé”.

“Pensé que eras a toda raja, y por eso acepté tu invitación. Y bueno, terminando este showcito, Nayita me usaste, me usaste para tirar la prensa, estai clara que si subo o digo algo, la prensa está ahí, pero no fue la forma. Creo que metiste unos fotos de los chats de las conversaciones que tuvimos en privado, no tienes códigos, hiciste de esto un show”, cerró el chico reality.