VIDEOS – Faloon Larraguibel, Adriana Barrientos y Luis Mateucci: las otras figuras a las que se unió Cathy Barriga en Onfayer

Actualizado el 15 de Octubre de 2024

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se sumó a otras figuras de la televisión y la farándula que incursionaron en Onfayer para generar ingresos con contenido para adultos.

Compartir

Luego de divulgarse el monto que gana Camila Polizzi al compartir contenidos en Arsmate mientras permanece con arresto domiciliario en la arista Lencería del caso Convenios, de alrededor de 15 millones de pesos al mes, la ex alcaldesa Cathy Barriga se sumó a la tendencia de subir contenido para adultos en la página Onfayer, para recibir una suculenta suma al final de cada mes.

La plataforma elegida por la ex jefa comunal de Maipú es conocida como la Onlyfans chilena y ya cuenta con varias figuras y ex figuras de la televisión y la farándula local.

Uno de los primeros en hacer ingreso a Onfayer fue el chico reality argentino Luis Mateucci, el que sube tanto videos como sesiones fotográficas.

Cathy Barriga y las otras chicas famosas en Onfayer

Onfayer también fue la plataforma elegida por Faloon Larraguibel cuando decidió explorar esta opción para generar nuevos ingresos.

Al igual que en el caso de Mateucci, la ex chica Yingo comparte con aquellos seguidores que pagan el valor correspondiente tanto fotos como videos para adultos.

En la misma línea, Adriana Barrientos también optó por la misma plataforma para vender sus materiales exclusivos.

Con su amplia experiencia como modelo, Adriana ha sabido sacarle provecho a las sesiones fotográficas y videos que pone a disposición de sus seguidores.

Por su parte, la ex chica reality Fanny Cuevas también se sumó hace un tiempo a la misma plataforma, ya que según ella, “es un negocio redondo”.

“Con las fotos gano más y me estreso menos, aseveró Fanny hace unas semanas, cuando planteó que gracias a este nuevo ingreso “no tengo que convivir con gente que no me agrada ni estoy encerrada“.

Cindy Nahuelcoy, la ex árbitro de la FIFA, es otra de las figuras que encontró en esta plataforma para compartir contenido para adultos una excelente fuente de ingresos.

Luego de alejarse del referato nacional, Nahuelcoy decidió incursionar en este tipo de plataformas ya que, según contó, “me acordé de esas cositas que me escribían los seguidores y dije ¿Por qué no atreverse ahora a hacerlo?“.

Otra figura conocida que, al igual que Cathy Barriga, decidió incursionar en las páginas para compartir contenido para adultos fue la ex chica Mekano Romina Sáez.

La abogada contó que en apenas dos semanas desde que se incorporó a Onfayer ganó diez millones de pesos. “Un día me metí a ver y tenía 3 millones de pesos, luego 4 millones. Ha sido espectacular“, comentó.